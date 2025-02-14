Из-за поломки Estlink 2 потребители в Эстонии потеряют десятки миллионов евро

Цена на электроэнергию в Эстонии, а также в Латвии и Литве на этой неделе выросла выше нормы, достигнув по состоянию на пятницу среднего недельного значения в 184 евро за мегаватт-час, то есть 18,4 цента за киловатт-час. Это почти на 50% больше, чем на прошлой неделе, и ровно в два раза превышает среднюю цену в январе.