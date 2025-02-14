Причин очень высокой цены на электроэнергию в феврале несколько: безветренная погода, открытие рынка резерва частот, временное сокращение пропускной способности, пишет Rus.ERR.
Из-за поломки Estlink 2 потребители в Эстонии потеряют десятки миллионов евро
По словам руководителя отдела торговли электроэнергией компании Alexela Кальви Ныу, один только энергокабель Estlink 2 обойдется потребителям энергии в Эстонии в феврале в 50 млн евро.
Цена на электроэнергию в Эстонии, а также в Латвии и Литве на этой неделе выросла выше нормы, достигнув по состоянию на пятницу среднего недельного значения в 184 евро за мегаватт-час, то есть 18,4 цента за киловатт-час. Это почти на 50% больше, чем на прошлой неделе, и ровно в два раза превышает среднюю цену в январе.
«В одном только феврале потребители Эстонии заплатят за электроэнергию примерно на 50 млн евро больше из-за поломки Estlink 2. Это влияние будет существенным и в ближайшие месяцы, особенно в марте», – сказал он.