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Из-за поломки Estlink 2 потребители в Эстонии потеряют десятки миллионов евро

Редактор: rus.postimees.ee
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В субботу электричество в Эстонии будет дешевле, чем в пятницу, 10 января. Иллюстративное фото.
В субботу электричество в Эстонии будет дешевле, чем в пятницу, 10 января. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer

Причин очень высокой цены на электроэнергию в феврале несколько: безветренная погода, открытие рынка резерва частот, временное сокращение пропускной способности, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя отдела торговли электроэнергией компании Alexela Кальви Ныу, один только энергокабель Estlink 2 обойдется потребителям энергии в Эстонии в феврале в 50 млн евро.

Цена на электроэнергию в Эстонии, а также в Латвии и Литве на этой неделе выросла выше нормы, достигнув по состоянию на пятницу среднего недельного значения в 184 евро за мегаватт-час, то есть 18,4 цента за киловатт-час. Это почти на 50% больше, чем на прошлой неделе, и ровно в два раза превышает среднюю цену в январе.

«В одном только феврале потребители Эстонии заплатят за электроэнергию примерно на 50 млн евро больше из-за поломки Estlink 2. Это влияние будет существенным и в ближайшие месяцы, особенно в марте», – сказал он.

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