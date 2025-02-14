«Его появление было действительно неожиданным, поскольку я и мои товарищи по команде считали, что российским спортсменам запрещено участвовать в каких-либо официальных соревнованиях за пределами России. Но это была честная гонка, мы просто сделали всё, что могли, как спортсмены, как и положено в спорте. На последнем спуске он был быстрее, и я не смог его догнать. Хочу сказать, что я ничего не имею против Большунова как человека, он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки, потому что таким и должен быть спорт», — прокомментировал итальянец.