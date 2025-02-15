В Эстонии проживают 1,37 млн человек, и более 440 000 из них - представители разных национальностей. Своими обычаями и традициями они делают Эстонию многоликой. Что такое Día de Muertos и чем он отличается от эстонского Дня духов, рассказывается в передаче Kanal 2 из цикла «Эстония в лицах», герои которой - мексиканка Стефани и иранец Реза.
Эстония в лицах ⟩ Иранец преподает в школе в Виймси математику и физику, а мексиканка написала книгу о Сетумаа
Реза по просьбе мексиканки Стефани он вместе с общиной мексиканцев украшает алтарь ко Дню мертвых. Участвовать в традиционном мероприятии пригласили и ведущую передачи Пирет.
Иранец Реза приехал из Тегерана, живет в Эстонии пять лет и преподает математику и физику в Виймсиской школе.
Стефани родом из Мексики и переехала в Эстонию 11 лет назад. Пока ей проще говорить по-английски, но она учит язык и на самом деле уже довольно хорошо говорит по-эстонски.
Звучание эстонского - как золото
В Мексике говорят на испанском, который кардинально отличается от эстонского. Если испанский - второй самый распространенный язык в мире после мандаринского, или северокитайского языка, то на эстонском языке говорит меньше всего людей в Европе.
Для лучшего знакомства с языком Стефани отправилась в книжный магазин, и первая книга, которая ей попалась - сборник стихов Яана Каплинского. Ее первая мысль была: «По крайней мере буквы знакомые, но потом я увидела над буквами разные значки, начала произносить слова вслух и поняла, что это необычные звуки».
«По какой-то причине ты вдруг замечаешь красоту каждого слова, в этом звучании словно золото или какой-то бриллиант. Помню, первое слово, которое я прочитала, было abikaasa», - вспоминает Стефани.
Реза использует прием, знакомый, вероятно, всем, кто учит иностранный язык: «Я смотрю телевизор или слушаю радио, и они помогают мне».
Как и Реза, Стефани родом из столицы, а точнее, из столицы Мексики - Мехико. Кстати, у Мексики и Эстонии есть одно интересное сходство: еда в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо мексиканских блюд, в него теперь входит и наша мульгипудер.
У Стефани, приехавшей в Эстонию учиться в докторантуре, в почете еда ее страны, на своем хуторе в Сетумаа она выращивает, например, чили и паприку. Начав писать книгу о Сетумаа, она поняла, что ее истинное призвание - литература и издательское дело.
Все началось с учебы
«Я очень благодарна Эстонии, потому что здесь я нашла себя как писательница. Именно здесь я начала издавать свои книги. Некоторые шутят, что это какая-то бессмыслица: ты жила у себя на родине, писала на своем языке – почему не публиковала книги там? Приехала в Эстонию, едва знаешь язык и начинаешь издавать книги?» - улыбается Стефани.
Иранец Реза и мексиканка Стефани родом с разных концов света. Их страны разделяют целых 13 000 км. И все же оба они сегодня живут в Эстонии. Почему?
«Я приехал в Эстонию в 2014 году и поступил в магистратуру ТТУ», - отвечает Реза.
«Я искала место, где учиться в докторантуре, нашла в интернете Эстонию и была очарована фотографиями красивых заснеженных видов. Я просто почувствовала зов: поезжай в Эстонию!» - рассказывает Стефани.
Реза родом из столицы Ирана - Тегерана, где проживают 14 млн человек. Из большого города, где стоит одна из самых высоких башен - 435-метровая башня Милад, Реза переехал в пригород Таллинна Виймси, где преподает девятиклассникам основной школы физику и математику.
«Сейчас я уже чувствую себя спокойнее. Ученики приветливые», - делится немногословный Реза.
Эстонцы глазами иностранцев
Эстония - северная страна. Под влиянием то ли местоположения, то ли культуры жители двух стран очень по-разному приветствуют друг друга, и для приехавшей из Мексики женщины это было очень непривычно.
«В Мексике при встрече люди обычно целуют друг друга. Необязательно хорошо знать этого человека, это просто принято. Можете представить, с каким удивлением на меня смотрели, когда я начала здесь приветствовать так совершенно незнакомых людей – это было довольно неловко. А еще - тон голоса людей, здесь говорят тихо. Думаю, я тоже стала говорить тише», - жестикулируя, говорит Стефани.
Реза и Стефани уже подружились с эстонцами и говорят о нас много лестных слов.
«В первые месяцы я подумала, что здесь живут очень умные люди. Они очень продуктивные, не болтают попусту, как в Мексике, не просиживают время в офисе, в Мексике это распространено, - улыбается Стефани. - Ходить на работу интересно. Здесь люди очень пунктуальные и точные: прямо говорят, что им нужно».
Резе очень нравится патриотизм эстонцев. «Это очень хорошо. Например, если яблоки стоят два евро, но это эстонские яблоки, то покупают их, а не польские яблоки, хотя те дешевле. Это очень приятно».
«Здесь не нужно думать, что хотел сказать человек, одно или другое. Вам это может показаться не важным, но в Мексике часто бывает так, что ты не можешь быть уверен, пока несколько раз не переспросишь и не учтешь настроение человека. В Эстонии люди очень прямолинейные и сразу говорят правду. Мне это нравится», - отмечает наблюдательная Стефани.
Если, по словам Резы, у Эстонии и Ирана мало сходства, то у Мексики и Эстонии сходство есть. Одной из главных схожих черт Стефани считает чувство общности, которое она испытала, живя в Сетумаа.
«Все всех знают. Если что-то ломается, сразу знают, что есть какой-то Тийт, который может это починить. Все знают всех и знают номера телефона. В Мексике точно так же», - рассказывает мексиканка.
Хотя у Резы в Эстонии жена-иранка и дочка, которая говорит по-эстонски намного лучше родителей, потому что быстро выучила язык в детском саду, тоска по оставшейся на родине семье заставляет снова и снова брать в руки телефон.
«Да, у меня есть в Иране родственники: мой отец, сестры и братья. Мы общаемся раз в неделю», - в голосе Резы чувствуется грусть.
«Называйте это судьбой или везением, но, прожив здесь три - четыре года, я уже знала, что прижилась. Я сделаю все, чтобы остаться здесь», - решила Стефани. Ей вторит Реза, он тоже планирует жить в Эстонии всю оставшуюся жизнь: «Я чувствую себя здесь как дома. Для меня это очень важно. В Эстонии очень хорошее образование, и моему ребенку здесь очень нравится».
Праздник для мертвых
Очевидно, что наши герои любят Эстонию и эстонцев, но они отмечают важные даты своей страны даже вдали от дома. Один такой важный день, например, - мексиканский День мертвых, или по-испански - Día de Muertos.
Это один из главных праздников в Мексике, это веселое мероприятие, поскольку считается, что смерть - всего лишь часть жизни. Считается, что сначала его отмечали индейцы-ацтеки целых 3000 лет назад, но сейчас его отмечают все мексиканцы по всему миру. Это столь феноменальное мероприятие, что в 2008 году его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Día de Muertos немного похож на эстонский День поминовения душ усопших. Однако у эстонцев он отмечается просто и тихо: рядом с фотографиями умерших родственников зажигают свечи. В Иране тоже есть подобная традиция. В начале весны иранцы пытаются разбудить души мертвых, стуча ложкой по тарелке. Это тоже праздник, по-персидски он называется «Чахаршанбе-Сури».
В этот день в KuMu торжественно отмечали День мертвых. «Día de Muertos - самый главный праздник в году, мы устраиваем дома алтари, кто поменьше, кто побольше, Дня мертвых без алтаря не бывает, - рассказывает Стефани.
На алтаре есть очень важные элементы. Цветы символизируют свет, обязательно ставят фотографии умерших, их число не ограничено. Можно даже поставить изображение умершего животного. И обязательно на алтаре должна быть еда, которую хотели бы съесть умершие.
«По традиции мы все вместе съедаем эту еду после окончания праздника. Люди верят, что так еда становится лучше», - объясняет Стефани.
Складывается впечатление, что в этот праздник принято раскрашивать лица, но выясняется, что это не совсем так, и в День мертвых лица раскрашивают не все.
«В Мексике раскрашивать лица - более-менее новая традиция, она стала набирать популярность лет восемь назад. Однако я помню себя в детстве, моя мама каждый год раскрашивала мне лицо примерно как у нее», - Стефани показывает на стоящую рядом девочку с причудливо раскрашенным лицом.
Мексиканско-эстонская, как ее назвала ведущая, девочка по имени Элизабет рассказывает, что она изображает персонажа из любимого всеми мексиканцами мультфильма «Коко», в котором точно рассказывается об этом празднике и реально изображается эту мексиканскую традицию.
Хлеб и песня
Стефани ставит на стол хлеб. «Это pan de muerto – хлеб мертвых. Это тоже очень важная традиция, потому что вся Мексика ждет Дня мертвых, чтобы съесть этот хлеб, его готовят только на День мертвых. Круглая форма символизирует могильный холм, шар наверху – это череп, а эти полоски по бокам символизируют четыре стороны света. И кости тоже», - объясняет она.
Реза помогает нарезать хлеб, похожий на крендель, мягкий и пышный, сладкий и со вкусом апельсина. Стефани угощает и присутствующего на празднике посла Мексики.
Ведущая спрашивает Резу, что в Иране ставят на стол в их День духов. «Мы используем орехи», - отвечает он кратко.
Третий, очень важный этап домашнего празднования Дня мертвых - это пение. Стефани достает гитару, и все присутствующие поют песню Mexico Lindo y Querido – «Дорогая Мексика». Для ведущей и Резы Стефани заранее написала слова на бумаге.
«В песне поется о том, как красива Мексика и как я скучаю по своей стране», - говорит Стефани. Все поют, и со второго раза получается довольно слаженно.
Музыка объединяет культуры, ведь музыка - это не только слова.