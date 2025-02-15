Эстония в лицах Иранец преподает в школе в Виймси математику и физику, а мексиканка написала книгу о Сетумаа

«Сейчас я уже чувствую себя спокойнее. Ученики приветливые», - делится немногословный Реза.

Эстонцы глазами иностранцев

Эстония - северная страна. Под влиянием то ли местоположения, то ли культуры жители двух стран очень по-разному приветствуют друг друга, и для приехавшей из Мексики женщины это было очень непривычно.

«В Мексике при встрече люди обычно целуют друг друга. Необязательно хорошо знать этого человека, это просто принято. Можете представить, с каким удивлением на меня смотрели, когда я начала здесь приветствовать так совершенно незнакомых людей – это было довольно неловко. А еще - тон голоса людей, здесь говорят тихо. Думаю, я тоже стала говорить тише», - жестикулируя, говорит Стефани.

Реза и Стефани уже подружились с эстонцами и говорят о нас много лестных слов.

«В первые месяцы я подумала, что здесь живут очень умные люди. Они очень продуктивные, не болтают попусту, как в Мексике, не просиживают время в офисе, в Мексике это распространено, - улыбается Стефани. - Ходить на работу интересно. Здесь люди очень пунктуальные и точные: прямо говорят, что им нужно».

Резе очень нравится патриотизм эстонцев. «Это очень хорошо. Например, если яблоки стоят два евро, но это эстонские яблоки, то покупают их, а не польские яблоки, хотя те дешевле. Это очень приятно».