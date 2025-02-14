СПАД НЕ ОСТАНОВИЛ РОСТ Число госслужащих увеличивается с бешеной скоростью

Главный экономист Bigbankа Рауль Эаметс, комментируя статистику занятости, отметил, что несмотря на риторику государства, число государственных служащих растет как на дрожжах. Так, количество занятых в государственном секторе увеличилось за год на десять тысяч человек, в то время как в частном секторе численность рабочих мест сократилась почти на восемь человек.
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«Несмотря на то, что у нас уже более двух лет продолжается стагнация, количество занятых в 2024 году было рекордно высоким, в среднем 698 600 человек. Это наибольшее среднее число занятых за последние семь лет. Одной из причин является рост числа трудоспособного населения, и этот рост в основном произошел благодаря положительному миграционному сальдо. Хорошая новость для Эстонии в том, что мигранты в основном приехали из Украины, и на данный момент большинство из них успешно интегрировались на эстонский рынок труда или уехали в другие страны ЕС», - отметил Эаметс.