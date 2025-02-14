СПАД НЕ ОСТАНОВИЛ РОСТ Число госслужащих увеличивается с бешеной скоростью

«Несмотря на то, что у нас уже более двух лет продолжается стагнация, количество занятых в 2024 году было рекордно высоким, в среднем 698 600 человек. Это наибольшее среднее число занятых за последние семь лет. Одной из причин является рост числа трудоспособного населения, и этот рост в основном произошел благодаря положительному миграционному сальдо. Хорошая новость для Эстонии в том, что мигранты в основном приехали из Украины, и на данный момент большинство из них успешно интегрировались на эстонский рынок труда или уехали в другие страны ЕС», - отметил Эаметс.

Эаметс добавил, что если посмотреть на количество занятых в четвертом квартале и сравнить его с четвертым кварталом прошлого года, изменений практически не произошло, рост составил менее двух тысяч человек. Однако если рассматривать общие данные, то видно, что в государственном секторе количество занятых увеличилось за год на десять тысяч человек. Из них шесть тысяч человек нашли работу в структурах государства, а четыре тысячи - в местных органах власти. В частном секторе количество занятых сократилось почти на восемь тысяч человек.