Управляющий разъясняет: «В холодную погоду действуют другие правила»

Храните возле входной двери мешок с гранитной крошкой или другим средством против гололеда. Если вы увидите, что перед вашим домом образовался опасный гололед, не мешкая высыпьте на него несколько горстей гранитной крошки, за что соседи будут вам только благодарны!

Будьте осторожны также на улице и на парковке, поскольку тонкий слой снега может скрывать под собой опасный лед.

Для предотвращения замерзания оконных уплотнителей в ваших квартирах мы рекомендуем использовать специальное средство по уходу, но если у вас его нет, то временно подойдет самый обычный бесцветный силикон для обуви - но на собственный страх и риск! Это же относится к уплотнителям входных дверей домов и автомобилей.

Внимательно наблюдайте за крышами домов - снег и сосульки могут прийти в движение даже при минусовой температуре, так как от крыши исходит тепло, и лед и снег на ней слегка подтаивают.