Эксперт: «Оплату услуг маклеров следует пересмотреть!»

«Технические процедуры, которые некогда казались ценными, сейчас стоят не так дорого: каждый может быстро сделать некачественные фотографии при помощи своего телефона, а искусственный интеллект за считанные секунды создаст объявление о продаже, хотя и с ошибками, поэтому нет причин платить за все это тысячи евро», - сказал Сооман.

Желая представить клиентам более простые варианты сделок, Pindi kinnisvara вывела на рынок в Ласнамяэ простую услугу, которая стоит всего 999 евро, однако объем входящих в нее действий, безусловно, ограничен

«На самом деле, настоящая ценность маклеров заключается во владении широким объемом информации о рынке, умении вести переговоры, решать вопросы финансирования и консультировать по юридическим нюансам, а также во многом другом, что не сразу видно невооруженным глазом», - объясняет Сооман. «Но, по правде говоря, все это не всегда бывает необходимо», - уверен он.

Желая представить клиентам более простые варианты сделок, Pindi kinnisvara вывела на рынок в Ласнамяэ простую услугу, которая стоит всего 999 евро, однако объем входящих в нее действий, безусловно, ограничен.

«Мы, конечно же, предлагаем и маклерские услуги высокого уровня, включающие все, что может понадобиться продавцу недвижимости, поскольку многие владельцы недвижимости по-прежнему хотят получить полный пакет услуг. Однако услуги необходимо дифференцировать в соответствии с ожиданиями и пожеланиями потребителя, а ошарашивать людей счетами на несколько тысяч евро за каждое движение - это уже вчерашний день», - считает Сооман.