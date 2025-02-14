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Заоблачные суммы. Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: Stringer

Как всегда, в начале года публикуются всевозможные данные об итогах прошлого года. Зарплаты не исключение. Издание Daily Mail опубликовало заработки самых высокооплачиваемых спортсменов за прошлый год – цифры впечатляют.

Причем, зарабатывают спортсмены далеко не всегда в своей дисциплине – очень часто большую часть гонорара формируют всевозможные рекламные контракты, повышение стоимости прав на трансляцию спортивных событий и так далее. Например, самым успешным вне спорта оказался баскетболист Леброн Джеймс, который заработал 80 млн долларов проектами, не требующими его присутствия на игровой площадке.

Топ-10 самых оплачиваемых спортсменов 2024 года по версии Daily Mail:

Криштиану Роналду - 260 млн долларов

Стефен Карри - 153,8 млн долларов

Тайсон Фьюри - 147 млн долларов

Лионель Месси - 135 млн долларов

Леброн Джеймс - 133,2 млн долларов

Неймар - 133 млн долларов

Александр Усик - 122 млн долларов

Карим Бензема - 116 млн долларов

Киллиан Мбапе - 110 млн долларов

Джон Рам - 105,6 млн долларов

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