Как всегда, в начале года публикуются всевозможные данные об итогах прошлого года. Зарплаты не исключение. Издание Daily Mail опубликовало заработки самых высокооплачиваемых спортсменов за прошлый год – цифры впечатляют.
Заоблачные суммы. Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года
Причем, зарабатывают спортсмены далеко не всегда в своей дисциплине – очень часто большую часть гонорара формируют всевозможные рекламные контракты, повышение стоимости прав на трансляцию спортивных событий и так далее. Например, самым успешным вне спорта оказался баскетболист Леброн Джеймс, который заработал 80 млн долларов проектами, не требующими его присутствия на игровой площадке.
Топ-10 самых оплачиваемых спортсменов 2024 года по версии Daily Mail:
Криштиану Роналду - 260 млн долларов
Стефен Карри - 153,8 млн долларов
Тайсон Фьюри - 147 млн долларов
Лионель Месси - 135 млн долларов
Леброн Джеймс - 133,2 млн долларов
Неймар - 133 млн долларов
Александр Усик - 122 млн долларов
Карим Бензема - 116 млн долларов
Киллиан Мбапе - 110 млн долларов
Джон Рам - 105,6 млн долларов