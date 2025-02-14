Заоблачные суммы. Опубликован список самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года

Причем, зарабатывают спортсмены далеко не всегда в своей дисциплине – очень часто большую часть гонорара формируют всевозможные рекламные контракты, повышение стоимости прав на трансляцию спортивных событий и так далее. Например, самым успешным вне спорта оказался баскетболист Леброн Джеймс, который заработал 80 млн долларов проектами, не требующими его присутствия на игровой площадке.