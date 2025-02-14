Эстонский прыгун с трамплина Артти Айгро успешно выступил в квалификации этапа Кубка мира в японском Саппоро, заняв 35-е место и выйдя в основную часть соревнований.
Артти Айгро уверенно прошел в основную часть этапа Кубка мира в Саппоро
Айгро совершил прыжок на 116,5 метра, набрав 80,1 балла. Согласно правилам, в основную часть прошли 50 лучших спортсменов из 55 участников квалификации. За пределами заветной пятидесятки остался 52-летний японец Нориаки Касай, занявший 52-е место.
Тройку лидеров полностью заняли австрийцы. Победу в квалификации одержал Штефан Крафт (134,5 м, 125,9 балла), вторым стал Даниэль Чофениг (132 м, 123,0 балла), третьим – Ян Херль (132 м, 122,7 балла).
Основные соревнования на большом трамплине (HS137) начнутся в субботу в 8:10 по эстонскому времени.