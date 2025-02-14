День святого Валентина - праздник, наполненный любовью, но есть и те, кто в это время чувствует себя одиноким и ищет общения. Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк предупреждает, что независимо от возраста одинокие люди становятся отличной мишенью для любовных аферистов, а фальшивые отношения в интернете могут привести как к финансовому, так и эмоциональному ущербу.
От романтики до грабежа: как герои онлайн-романов обчищают карманы людей
Видя влюбленные пары, прогуливающиеся по городу, многие одинокие люди хотят найти кого-то, с кем можно связать свою жизнь. Именно поэтому в День святого Валентина назначается множество электронных свиданий, что облегчает аферистам задачу.
«Любовные аферы - одни из самых коварных, потому что они играют на эмоциях людей. Жертва может долгое время не понимать, что это мошенничество, потому что считает, что у нее возникла настоящая связь с другим одиноким человеком, который тоже ищет близких отношений», - объясняет эксперт.
Брачные аферисты мошенники действуют в основном в интернете и находят своих жертв на порталах знакомств, в социальных сетях и приложениях для общения. Они создают фальшивые профили с красивыми фотографиями и впечатляющими достижениями. Поначалу все кажется идеальным - очаровательный Ной из Англии или Адам из Нидерландов обсыпает комплиментами, рассказывает душещипательные истории и, после непродолжительного общения, искренне выражает свои «серьезные чувства». Но для многих такая сказка заканчивается душевной болью, а в худшем случае - и пустым кошельком.
«Основная схема таких мошенников - создать связь с жертвой через эмоциональные истории и чувства. Однако, к сожалению, такое общение всегда происходит только в режиме онлайн, а реальных встреч мошенники избегают, как в большинстве случаев избегают они и видеозвонков, хотя с развитием искусственного интеллекта вскоре может появиться и видео. Даже если встреча уже назначена, мошенники всегда найдут причины, чтобы ее отложить», - говорит Кийк.
После того как доверие установлено с помощью сообщений, мошенники начинают играть на эмоциях и готовности жертвы прийти на помощь. Например, они могут рассказать историю о неожиданной проблеме со здоровьем, финансовых трудностях, семейных проблемах или желании слетать к жертве в гости, чтобы пообщаться с «дорогим человеком». Затем они просят денег, чтобы быстро решить проблему, или просто просят «одолжить», потому что, например, все их банковские карты просто исчезли, а других возможностей для оплаты нет.
«Никогда не переводите деньги незнакомому человеку, и если вас просят сделать перевод на имя третьего лица - это тоже знак опасности. После того как деньги отправлены, вернуть их очень сложно, а зачастую и невозможно, поэтому всегда дважды подумайте, прежде чем предлагать свою помощь», - говорит специалист по предотвращению мошенничества.
По словам Вейко Кийка, финансовые потери, понесенные жертвами, могут составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. «В Эстонии мы знаем о потерях в тысячи евро, но в Америке одна женщина заплатила преступнику, выдававшему себя за Брэда Питта, целых 850 000 евро. В США ущерб от любовных афер составляет уже более 1,1 миллиарда долларов в год».
Риск потерять еще больше денег
Все чаще любовное мошенничество используется для того, чтобы заманить жертву в новые аферы. «Если человек однажды поделился своими данными с мошенником, его легче заманить в ловушку снова. Например, если в результате мошенничества уже были потеряны деньги, с жертвой может связаться другой мошенник, который пообещает помочь жертве вернуть деньги от первого афериста. На самом деле они просто заберут еще больше денег за такую "услугу"».
Кроме того, Кийк отметил, что грань между любовными и инвестиционными аферами также становится размытой, поскольку людей легче убедить инвестировать на поддельных платформах, создавая доверие.
Любовные аферы также часто имеют более широкие последствия, чем просто финансовые потери. Жертвы не только теряют деньги, но и могут получить глубокую эмоциональную травму. Стыд и чувство вины, связанные с мошенничеством, могут помешать людям рассказать о случившемся, но стоит помнить, что мошенники - очень искусные манипуляторы, поэтому нет вашей вины в том, что вы попали в их ловушку.
Вейко Кийк советует быть бдительными при размещении информации в интернете, а если вы подозреваете, что ваш друг или член семьи попал в ловушку мошенников, поговорите с ними и при необходимости обратитесь за советом к специалисту. «Если вновь обретенная любовь кажется слишком "красивой", чтобы быть правдой, стоит держать глаза открытыми, а разум ясным. Если вы заподозрили аферу, первое, что нужно сделать - погуглить, и если новый знакомый окажется мошенником, немедленно прекратите отношения. Если вы уже перевели деньги, сообщите о ситуации в полицию и в свой банк, чтобы помочь другим избежать подобного мошенничества».
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, верным признаком мошенничества является то, что даже если первые попытки выманить у жертвы деньги провалились, через некоторое время мошенник может попытаться снова выйти на связь под тем же именем.
Преступник пытался снова и снова заманить жертву на крючок
Катрин (имя изменено, известно редакции), эстонка в возрасте 50 лет, живущая в Финляндии, поделилась тем, как она нашла на Tinder голландского мужчину Даниэля, ищущего отношений. Он также жил в Финляндии в связи с работой.
«Как это часто бывает, общение вскоре перешло из приложения для знакомств Tinder в WhatsApp, - рассказывает Вейко Кийк. - Новые знакомые общались на английском, и, что примечательно, Даниэль даже проявил инициативу, позвонив по видеосвязи. Качество картинки было довольно низким, но это была попытка повысить уровень доверия».
Первые серьезные опасения у Катрин возникли, когда была назначена встреча с Даниэлем, но, как ни странно, именно в день встречи случилась «неожиданная» и неотложная деловая поездка в Турцию.
Такие «поездки» часто являются попыткой установить доверие. «Даниэль также прислал ей свои фотографии в отеле, описал свои действия там и рассказал о том, как он с нетерпением ждет обратной дороги и встречи с Катрин», - говорит Кийк.
Позже «неожиданно» выяснилось, что, хотя у мужчины были деньги, он не мог получить к ним доступ и оплатить перевозку купленного товара, и он попросил Катрин о помощи. Запрашиваемая сумма составила 15 000 евро, которые женщина, клюнувшая на эту аферу, к счастью, не заплатила, заблокировала номер Даниэля в WhatsApp и сообщила об этом приложению для обмена сообщениями как о мошенничестве.
Однако, по словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством, киберпреступники очень настойчивы и всеми силами стараются отвести от себя подозрения, например, притворяясь обиженными и играя на эмоциях жертвы.
«На следующий день после блокировки тот же Даниэль написал Катрин с незнакомого номера, утверждая, что глубоко оскорблен тем, что она так его подозревает, - говорит Вейко Кийк. - Когда ему не удалось навязать ей чувство вины, так называемый Даниэль через некоторое время снова попытался связаться с Катрин под своим именем, на этот раз через Facebook, что показывает, насколько настойчивыми бывают мошенники в попытках "обработать" свою жертву».