От романтики до грабежа: как герои онлайн-романов обчищают карманы людей

После того как доверие установлено с помощью сообщений, мошенники начинают играть на эмоциях и готовности жертвы прийти на помощь. Например, они могут рассказать историю о неожиданной проблеме со здоровьем, финансовых трудностях, семейных проблемах или желании слетать к жертве в гости, чтобы пообщаться с «дорогим человеком». Затем они просят денег, чтобы быстро решить проблему, или просто просят «одолжить», потому что, например, все их банковские карты просто исчезли, а других возможностей для оплаты нет.

«Никогда не переводите деньги незнакомому человеку, и если вас просят сделать перевод на имя третьего лица - это тоже знак опасности. После того как деньги отправлены, вернуть их очень сложно, а зачастую и невозможно, поэтому всегда дважды подумайте, прежде чем предлагать свою помощь», - говорит специалист по предотвращению мошенничества.

По словам Вейко Кийка, финансовые потери, понесенные жертвами, могут составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. «В Эстонии мы знаем о потерях в тысячи евро, но в Америке одна женщина заплатила преступнику, выдававшему себя за Брэда Питта, целых 850 000 евро. В США ущерб от любовных афер составляет уже более 1,1 миллиарда долларов в год».

Риск потерять еще больше денег