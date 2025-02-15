Рынок недвижимости: хорошие новости и для продавцов, и для покупателей

По скорректированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в декабре составлял 2 410 евро за м2.

Если в декабре в индексированных городах заключили 1 260 сделок с квартирной собственностью, то в январе их количество было равно 1 139.

Пеэп Сооман, партнер Pindi Kinnisvara по продажам, отметил, что в сравнении с январем минувшего года наблюдается значительным рост рынка. «При сопоставлении январских показателей нынешнего и прошлого года общее количество сделок с квартирной собственностью как в Таллинне, так и во всех индексированных городах возросло на целых 30 процентов, что демонстрирует существенный подъем», - сказал Сооман.

«Участники рынка по-прежнему проявляют осторожность, однако рынок все же продолжает функционировать, и это хорошая новость как для продавцов, так и для покупателей», - добавил он.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2023 года, индекс расположен на 14 процентов ниже.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась средневзвешенная стоимость квадратного метра сделок купли-продажи квартирной собственности, совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем двадцатилетней истории.