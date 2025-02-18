Центристскую партию в последнее время покинули многие влиятельные политики, и нынешний глава центристов часто называет их предателями. Иван Макаров напоминает, что и сами центристы с удовольствием принимают в свои ряды перебежчиков из других партий, которых чаще всего к смене партийной принадлежности мотивировал банальный материальный интерес.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Поменьше пафоса: центристов не подвергают гонениям, их просто выгоняют с хлебных должностей (1)
Совсем недавно Центристскую партию покинул директор Центра русской культуры Эдуард Томан. На фоне того, что из партии ушли многие политики куда более крупного калибра, событие вроде бы заурядное, но зато у него есть все шансы стать для эстонской политики хрестоматийным или же пополнить ее золотой фонд юмора.
Это каким же сверхъестественным чутьем Паши Эмильевича нужно обладать, чтобы соскочить за несколько дней до того, как суд окончательно признал Центристскую партию трижды криминальной и повесил на нее миллионный долг.
«Мне больше политикой заниматься не хочется. Мне это не нужно, это вредит моей творческой работе. И вообще это не стоит того, чтобы я свое золотое время тратил на бессмысленность», - сказал Томан корреспонденту Rus.ERR.
Примечательно, что 15 лет на сытных центристских должностях Эдуарду Томану, человеку действительно творческому, политика не вредила, он восемь лет возглавлял ЦРК и выступал на городских праздниках вместе с самой Анне Вески. Но когда Центристская партия потеряла в столице власть, раздалось легендарное «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!»
Все очень просто: новая коалиция поотбирала должности и оклады членов городской управы, сплошь центристов, и те в свою очередь вернулись в городское собрание, в котором артист состоял в качестве замещающего члена, и вытеснили его оттуда.
Избыток пафосных слов
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил Rus.Postimees, что Томан стал очередной жертвой нынешней «нездоровой атмосферы» в структурах столичной власти. «С момента свержения Центристской партии или, лучше сказать, предательства со стороны наших партнеров и бывших однопартийцев, когда центристы были отлучены от управления городом, очень многие наши однопартийцы, кто так или иначе работал в городской системе, подверглись гонениям», - заявил бывший мэр Таллинна.
«Свержение», «предательство», «отлучение», «подверглись гонениям» - столько пафосных слов в одном предложении. «Выгонениям» они подверглись, а не гонениям. Гонениям подвергся Белинский при царе и христиане в Римской империи. А знаете, почему до сих пор этим «гонениям» в коридорах столичной власти никого не подвергали? Потому что центристы долгие годы держали монополию власти, и стало быть гнать, кроме своих же, было просто некого. Новая власть, да, выгоняет, а старая просто десятилетиями не впускала никого «со стороны», поэтому выбора у осиновцев просто нет - кого ни выгони, обязательно окажется центристом.
Одно время сидел я в горсобрании по соседству с мамой известного центристского политика, женщиной преклонного возраста, которая получала к жалкому депутатскому пособию еще доплаты за то, что состояла сразу в трех советах предприятий - если память не изменяет, то больниц, транспорта и инноваций. Это вкупе давало около трех тысяч евро в месяц, поэтому сидела тихо, пытаясь по-стариковски разобраться в хитросплетениях инновационных процессов.
Перебежчики и «прибежчики»
Сами центристы любят сетовать, что партию подвели покинувшие ее в трудную минуту политические перебежчики. То, что Центристскую партию возглавил Михаил Кылварт, действительно стало «трудной минутой», которая к тому же сильно затянулась, прямо по Пастернаку, а впоследствии и по Айтматову («и дольше века длится день»). Но ведь, как в той школьной задачке, «в одну трубу вливается, в другую выливается»: например, «вылившийся» Юри Ратас, стало быть, перебежчик, а Яак Мадисон, значит, «прибежчик». А в чем этическая и моральная разница?
Квалифицируя сменивших одну партию на другую политиков как перебежчиков, можно в какой-то момент забрести в политические дебри - например, в случае легендарного центриста Айвара Рийсалу, солиста доходного ансамбля Meie Mees. Политик записал с ним десятка два альбомов и перепел на эстонском множество российских хитов - и «День победы» («Teen tapeeti», то есть буквально - «Делаю обои», и на сленге это означает делать примитивную музыку), и «Говновоз» Михаила Шелега («Settekaevu sultan» или «Fekalist»). Рийсалу даже «Новый поворот» перепел со словами, которые Кутикову с Макаревичем и в страшном сне не снились.
На заседаниях городского собрания Айвар показывал остальным прозаседавшимся кулаки, иногда с одним отжатым пальцем, любил что-нибудь с места крикнуть, как Март Хельме в Рийгикогу, и я всегда ждал его выступлений: человек, бесспорно, остроумный, эмоциональный, и прекрасный оратор.
Я грешным делом иногда задавал Айвару после его докладов с места традиционный вопрос - а как бы эту проблему решили в Ляэне-Нигула? Айвар Рийсалу же ухитрялся совмещать работу в Таллиннском городском собрании с должностью волостного старейшины Ляэне-Нигула, и этот намек стабильно выводил его из себя.
Партийный билет как пропуск на доходную должность
Рийсалу вступил в Центристскую партию в 1996 году и вышел в 2014-м, тут же вступил в «Отечество», которое покинул в ноябре 2017 года, чтобы занять должность вице-мэра в центристской горуправе Таллинна. И в 2018 году ему вновь вручили центристский партбилет, то есть он, можно сказать, дважды центрист, всегда на какой-нибудь ответственной и недурно оплачиваемой работе.
Но центристы и все остальные в этом плане одним миром мазаны: Свет за портфелем министра скоропостижно ушел из центристов в социалисты, как и Юрченко тем же макаром отправилась за креслом хозяйки ласнамяэской горы.
Вадим Белобровцев был членом Социал-демократической партии, имевшие большинство центристы вступили показухи ради в скоротечную коалицию с соцдемовским карликом, и Белобровцев получил должность смотрящего по району. Очень скоро центристам довесок надоел, и они выкинули партнеров из коалиции (пользуясь метким выражением Кылварта, предали), так что Белобровцев не успел как следует порадоваться хорошей зарплате.
Но он тут же перешел от соцдемов в Центристскую партию, заявив, что социал-демократы обманули доверие своих русскоязычных избирателей, и опять очутился в уже слегка насиженном кресле старейшины Кристийне, а через пару лет подрос до вице-мэра. Так что именем «обманутых русскоязычных избирателей» в царство достатка дорогу грудью проложим себе.
Когда сменяется коалиция на Тоомпеа, происходит и смена министров, и именно по партийному признаку, что совершенно нормально: партии, берущие на себя политическую, экономическую и прочую ответственность, естественно, укомплектовывают правительство своими представителями, чтобы в первую очередь выполнять свои данные избирателям предвыборные обещания, а не обещания конкурентов. И до сих пор никто из исключенных из коалиции не заявлял, что это какие-то гонения. Ротация это, предусмотренная демократическим механизмом.
Но и ротация - слово неоднозначно звучащее. В бытность свою на радио я много лет получал послания от музыкантов и их продюсеров с новой песней и стандартной просьбой «возьмите, пожалуйста, в ротацию».
Главное, что песни звучали в эфире.