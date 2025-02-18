Совсем недавно Центристскую партию покинул директор Центра русской культуры Эдуард Томан. На фоне того, что из партии ушли многие политики куда более крупного калибра, событие вроде бы заурядное, но зато у него есть все шансы стать для эстонской политики хрестоматийным или же пополнить ее золотой фонд юмора.

Это каким же сверхъестественным чутьем Паши Эмильевича нужно обладать, чтобы соскочить за несколько дней до того, как суд окончательно признал Центристскую партию трижды криминальной и повесил на нее миллионный долг.

«Мне больше политикой заниматься не хочется. Мне это не нужно, это вредит моей творческой работе. И вообще это не стоит того, чтобы я свое золотое время тратил на бессмысленность», - сказал Томан корреспонденту Rus.ERR.

Примечательно, что 15 лет на сытных центристских должностях Эдуарду Томану, человеку действительно творческому, политика не вредила, он восемь лет возглавлял ЦРК и выступал на городских праздниках вместе с самой Анне Вески. Но когда Центристская партия потеряла в столице власть, раздалось легендарное «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!»

Все очень просто: новая коалиция поотбирала должности и оклады членов городской управы, сплошь центристов, и те в свою очередь вернулись в городское собрание, в котором артист состоял в качестве замещающего члена, и вытеснили его оттуда.

Избыток пафосных слов