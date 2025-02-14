Дрон-камикадзе с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру», - написал президент Украины, публикуя в своих соцсетях видео удара.

По словам украинского лидера, изоляционное сооружение было повреждено. На месте удара произошел пожар, который уже потушили.

«В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят», - подчеркнул Зеленский, отмечая, что повреждения «существенные».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии повреждений, сообщив, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинает свою работу сегодня, Киев передаст США «много информации об ударе России по ЧАЭС, о том, как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону».

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что ночью 14 февраля их сотрудники, которые постоянно находятся в районе станции, слышали звуки взрыва и видели пожар. В МАГАТЭ отмечают, что признаков нарушения внутренней защитной оболочки изоляционного сооружения нет.