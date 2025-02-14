Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео удара беспилотника по саркофагу над разрушенным реактором Чернобольской атомной станции. Власти Украины утверждают, что радиационный фон остается в норме, но СМИ публикуют фотографии дыры в защитном сооружении. Офис президента Украины намерен поднять вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается сегодня.
Дрон-камикадзе с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру», - написал президент Украины, публикуя в своих соцсетях видео удара.
По словам украинского лидера, изоляционное сооружение было повреждено. На месте удара произошел пожар, который уже потушили.
«В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят», - подчеркнул Зеленский, отмечая, что повреждения «существенные».
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии повреждений, сообщив, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинает свою работу сегодня, Киев передаст США «много информации об ударе России по ЧАЭС, о том, как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону».
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что ночью 14 февраля их сотрудники, которые постоянно находятся в районе станции, слышали звуки взрыва и видели пожар. В МАГАТЭ отмечают, что признаков нарушения внутренней защитной оболочки изоляционного сооружения нет.
«Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией», - сказано в сообщении.
During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025
При этом украинские СМИ публикую фотографии изнутри саркофага, на которых отчетлива видно отверстие в крыше.
Атакованный саркофаг ЧАЭС был достроен в 2019 году. Он был построен на международные средства. Авторы проекта утверждали, что защитное сооружение «Новый безопасный конфайнмент» (НБК) способно сто лет обеспечить защиту аварийного блока Чернобыльской АЭС. НБК заменил советскую конструкцию «Укрытие», которая была возведена над разрушенным реактором сразу после аварии 1986 года.
ЧАЭС находится всего в 15 километрах от границы с Беларусью. 24 февраля 2022 года на территории АЭС начались бои. В тот же день станция перешла под контроль оккупационных российских войск. Оккупация продолжалась больше месяца до момента отвода ВС РФ после неудачного штурма Киева.
СМИ сообщали, что российские военные строили укрепления прямо в загрязненных радиацией зонах около станции. Дозиметрический контроль после оккупации был восстановлен только в мае 2022 года.