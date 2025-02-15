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«Закидала яйцами и установила на компьютер шпионское ПО»: политик превратила в ад жизнь бывшего мужа

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Силья Суйа.
Силья Суйа. Фото: Kaadrid Kanal 2 saatest "Kuuuurija"

Майра - жительница Вырумаа, которая за свою жизнь повидала и пережила многое. Однако история, которую она рассказала в передаче Kuuuurija, довела ее и ее партнера до нервного истощения.

Сейчас Майра со своим спутником жизни живет в Хаань в десяти километрах от Выру. На возвышенности Хаанья находятся одни из лучших лыжных трасс Эстонии. Спутник жизни Майры - бывший профессиональный лыжник. Вместе они держат лыжную базу, где проводят спортивные лагеря.

История любви начиналась красиво

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