Сколько в среднем длится брак в Эстонии?

Департамент статистики опубликовал интересные данные, согласно которым за последние пять лет в Эстонии в День святого Валентина, 14 февраля, был заключен 101 брак, из которых почти треть (32 пары) заключили его в 2023 году. Мужчина, вступивший в брак впервые в 2023 году, в среднем был 33 лет, а женщина - 31 года.

Мужчина, вступивший в брак во второй или последующие разы, в 2023 году в среднем был 45 лет, а женщина 41 года. 14 февраля 2023 года разводились семь пар, а за пять лет в этот день разводились 36 пар. В среднем в феврале в один день происходит 34 развода. В 2023 году разводы происходили чаще всего через 11 лет и 11 месяцев совместной жизни.