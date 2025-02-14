По данным Департамента статистики, средняя продолжительность брака в Эстонии - до конца жизни. Однако, например, в 2023 году разводы происходили чаще всего через 11 лет и 11 месяцев совместной жизни. Danske Bank также отмечает, что примерно треть женщин в Финляндии не разводятся, потому что у них просто нет денег на развод.
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Сколько в среднем длится брак в Эстонии?
Департамент статистики опубликовал интересные данные, согласно которым за последние пять лет в Эстонии в День святого Валентина, 14 февраля, был заключен 101 брак, из которых почти треть (32 пары) заключили его в 2023 году. Мужчина, вступивший в брак впервые в 2023 году, в среднем был 33 лет, а женщина - 31 года.