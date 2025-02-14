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Министр обороны США: «Президент Трамп не позволит превратить Дядю Сэма в простофилю» (1)

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (слева) беседует с новым главой Пентагона Питом Хегсетом в штаб-квартире НАТО. По словам Певкура, его американский коллега повторил ключевой месседж Дональда Трампа: Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (слева) беседует с новым главой Пентагона Питом Хегсетом в штаб-квартире НАТО. По словам Певкура, его американский коллега повторил ключевой месседж Дональда Трампа: Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Фото: SIMON WOHLFAHRT/AFP/Scanpix

«Не стоит сомневаться: президент США Дональд Трамп не позволит никому превратить Дядю Сэма в простофилю», - заявил новый министр обороны США Пит Хегсет в завершение своей первой поездки на встречу министров обороны стран НАТО. 

Еще до того, как на итоговой пресс-конференции встречи министров обороны стран НАТО Хегсет перешел к ответам на вопросы, он процитировал статью Третьего Североатлантического договора: «Стороны, в целях более эффективного достижения целей настоящего Договора, будут как индивидуально, так и совместно путем непрерывной и эффективной самостоятельной помощи и взаимной помощи поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению».

«Лидеры Европы должны взять на себя первостепенную ответственность за оборону континента», - заявил новый министр обороны США.

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