«Не стоит сомневаться: президент США Дональд Трамп не позволит никому превратить Дядю Сэма в простофилю», - заявил новый министр обороны США Пит Хегсет в завершение своей первой поездки на встречу министров обороны стран НАТО.
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Министр обороны США: «Президент Трамп не позволит превратить Дядю Сэма в простофилю» (1)
Еще до того, как на итоговой пресс-конференции встречи министров обороны стран НАТО Хегсет перешел к ответам на вопросы, он процитировал статью Третьего Североатлантического договора: «Стороны, в целях более эффективного достижения целей настоящего Договора, будут как индивидуально, так и совместно путем непрерывной и эффективной самостоятельной помощи и взаимной помощи поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению».