Еще до того, как на итоговой пресс-конференции встречи министров обороны стран НАТО Хегсет перешел к ответам на вопросы, он процитировал статью Третьего Североатлантического договора: «Стороны, в целях более эффективного достижения целей настоящего Договора, будут как индивидуально, так и совместно путем непрерывной и эффективной самостоятельной помощи и взаимной помощи поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению».