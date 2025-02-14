Swedbank прогнозирует снижение безработицы в 2025 году

«Если на улице становится все холоднее, то в экономике наоборот лед начинает таять. Экспорт и розничная торговля перешли к росту. Также на рынке труда наблюдаются положительные изменения. Зарегистрированная безработица ниже, чем год назад. В Кассе по безработице больше вакансий, чем годом ранее. Согласно регистру работников, занятость больше не сокращается, а остается на уровне прошлого года», - отметила Элмик в пресс-релизе.

По данным Департамента статистики, безработица во второй половине прошлого года оставалась умеренной. В третьем и четвертом кварталах уровень безработицы составил 7,4 процента.

«Уровень занятости остается высоким. Желание людей работать по-прежнему велико, так как быстрый рост цен снизил покупательную способность. В прошлом году занятость в основном выросла среди женщин пожилого возраста, которые нашли работу в торговле, государственном управлении или образовании», - подчеркнула экономист.

По ее словам, в этом году экономика оживится. «Экономический рост будет поддержан растущим экспортом благодаря увеличению внешнего спроса и ростом инвестиций на фоне снижения процентных ставок. Улучшение экономической ситуации приведет к снижению безработицы. Согласно прогнозу Swedbank, уровень безработицы снизится с 7,6 процента в 2024 году до 7,2 процента в 2025 году. Тем не менее, снижение будет относительно незначительным, так как интерес частного сектора к увеличению штата остается слабым», - отметила Элмик.

Однако политика экономии государства ограничит рост занятости и заработной платы в государственном секторе, и, по оценкам Swedbank, рост заработной платы замедлится с 7,9 процента в прошлом году до 6,3 процента в этом году.

Согласно данным Департамента статистики, уровень безработицы в 2024 году составил 7,6 процента, что на 1,2 процентных пункта выше, чем годом ранее. Среднегодовое число безработных составило 57 100 человек - на 9 400 человек больше, чем в 2023 году. Среднегодовое число занятых составило 698 600 человек - на 4 000 человек больше, чем в 2023 году, однако уровень занятости (68,9 процента) был на 0,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Уровень экономической активности в прошлом году составил 74,6 процента.