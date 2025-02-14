Выступление Тормиса Лайне в гигантском слаломе на ЧМ завершилось неудачей

Лайне явно нацеливался на результат и начал заезд с хорошим темпом. На первом отсеченном участке он уступал лидеру 0,67 секунды, а во втором показал даже девятое время, отставая всего на 0,28 секунды. Однако в третьем секторе спортсмен сместился вправо, потерял контроль над лыжами и упал, не сумев продолжить гонку.

После первого спуска лидирует норвежец Тимон Хауган (1.21,10), за ним идут швейцарцы Лоик Мейяр (+0,02) и Марко Одерматт (+0,24).

В среду Лайне вместе с Юханом Луйком вписал свое имя в историю эстонского горнолыжного спорта, заняв 13-е место в командных соревнованиях на чемпионате мира. Это лучший результат Эстонии на мировых первенствах. Прежнее достижение принадлежало Юхану Луйку, который в 2023 году занял 18-е место в альпийской комбинации на ЧМ в Куршевеле.

Лайне же пока не завершил свое выступление на чемпионате мира – в воскресенье его ждет старт в слаломе.