Декларирование доходов физических лиц начинается в субботу, 15 февраля. Доходы задекларировать удобнее и проще всего в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента (НТД) e-MTA, напомнила пресс-служба ведомства.
Налогово-таможенный департамент призвал жителей Эстонии декларировать налоги в электронной среде
Руководитель по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийна Рандвер-Сыер напоминает, что, с подачей декларации не нужно спешить. «Наша среда э-услуг может быть перегружена в первые дни из-за большого количества пользователей. Мы просим от Вас терпения в этом случае и рекомендуем войти в e-MTA через некоторое время снова. Поскольку доходы можно задекларировать до 30 апреля, то не стоит торопиться», - сказала она.
Декларация о доходах в большей мере заполнена предварительно на основании данных, известных НТД. Тем не менее, вы должны проверить, что эти данные являются верными. Если некоторые доходы не были отражены в предварительно заполненной декларации, то их необходимо самому внести в неё.
«Если неточные данные оказались в предварительно заполненной декларации (например, недвижимость, продажа которой не облагается налогом), то мы просим человека удалить соответствующую строку. А если заработанный в прошлом году иной доход, как например: тот, который был получен от аренды, посредством платформы или за рубежом, также отсутствует в декларации, то его необходимо самому внести в декларацию», - отметила Рийна Рандвер-Сыер.
Владельцы транспортных средств могут подать декларацию о доходах после того, как откроют налоговое извещение о соответствующем налоге. Это извещение знакомит человека с его обязанностями по уплате налогов и предлагает оставить при желании возвращённый подоходный налог на своём счёте предоплаты для покрытия налога на транспортное средство или земельного налога.
Ставка налога за 2024 год составляет 20 процентов и отражена в декларации о доходах. «Налоговый горб» (рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода), а также учет не облагаемого налогом дохода не изменились в прошлом году. Это обозначает, что общий не облагаемый налогом доход составляет до 7848 евро в год, но он зависит от размера дохода налогоплательщика. Не облагаемый налогом доход равен нулю, если годовой доход составляет более 25 200 евро. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год и он также зависит от размера их дохода.
По сравнению с предыдущими годами проценты по жилищному кредиту и дополнительный не облагаемый налогом доход на детей или супруга/супругу больше не могут вычитаться из доходов за прошлый год. Расходы на обучение, подарки и пожертвования в размере до 1200 евро по-прежнему можно вычитать из доходов. Взносы, произведённые в III пенсионную ступень, можно вычесть из налогооблагаемых доходов в размере до 15 процентов, но не более шести тысяч евро.
«Если данные о расходах на обучение не внесены в предварительно заполненную декларацию или они отличаются от имеющихся, то стоит обратиться в учебное заведение с просьбой подать их в НТД или просто исправить», - сказала руководитель по предоставлению услуг Рийна Рандвер-Сыер.
Руководитель отдела по обслуживанию клиентов Хели Кулламаа обращает внимание на то, что более длинные очереди могут быть в первые недели декларирования как на инфолиниях поддержки клиентов, так и в бюро обслуживания. «Большинство людей не должны приходить к нам в бюро для того, чтобы задекларировать доходы; это удобнее сделать по электронным каналам, не выходя из дома. Мы просим помочь по возможности в подаче декларации о доходах, например, своим пожилым близким», - сказала она.
Бюро обслуживания НТД в Кярдла, Рапла и Йыгева будут временно открыты с 17 февраля – на период декларирования доходов. Вы можете ознакомиться на нашем веб-сайте с перечнем всех бюро.
Люди, с доходов которых правильно удержан подоходный налог, не должны подавать декларацию. Люди, доход которых не превышает общего не облагаемого налогом дохода в размере 7848 евро в год, а в случае пенсионеров – 9312 евро, также не должны подавать декларацию.
НТД начнет возвращать 5 марта переплаченный подоходный налог тем, кто задекларировал свои доходы в среде e-MTA. Скорость его возврата не зависит от времени подачи декларации. Переплаченный подоходный налог начнут возвращать 18 марта тем клиентам, кто подал декларацию на бумаге. Срок возвратов от НТД наступает 1 октября; эта же дата является сроком доплаты подоходного налога для людей, которым необходимо это сделать.