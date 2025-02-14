Налогово-таможенный департамент призвал жителей Эстонии декларировать налоги в электронной среде

Ставка налога за 2024 год составляет 20 процентов и отражена в декларации о доходах. «Налоговый горб» (рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода), а также учет не облагаемого налогом дохода не изменились в прошлом году. Это обозначает, что общий не облагаемый налогом доход составляет до 7848 евро в год, но он зависит от размера дохода налогоплательщика. Не облагаемый налогом доход равен нулю, если годовой доход составляет более 25 200 евро. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год и он также зависит от размера их дохода.

По сравнению с предыдущими годами проценты по жилищному кредиту и дополнительный не облагаемый налогом доход на детей или супруга/супругу больше не могут вычитаться из доходов за прошлый год. Расходы на обучение, подарки и пожертвования в размере до 1200 евро по-прежнему можно вычитать из доходов. Взносы, произведённые в III пенсионную ступень, можно вычесть из налогооблагаемых доходов в размере до 15 процентов, но не более шести тысяч евро.

«Если данные о расходах на обучение не внесены в предварительно заполненную декларацию или они отличаются от имеющихся, то стоит обратиться в учебное заведение с просьбой подать их в НТД или просто исправить», - сказала руководитель по предоставлению услуг Рийна Рандвер-Сыер.