Видео Эстонке Симоне Ревягин вручили золотую медаль Олимпийского фестиваля

В четверг вечером на торжественной церемонии награждения в честь победительницы прозвучал гимн Эстонии.

17-летняя Ревягин заняла первое место, набрав 86,00 балла. Серебро досталось датчанке Силье Кинкеад (82,50), а бронзу завоевала британка Сандра Кауне (80,00).

На проходящем Европейском юношеском олимпийском фестивале эстонская сборная завоевала три медали.

Помимо победы Симоны Ревягин, серебро в слоупстайле среди сноубордисток выиграла Лаура Анга, а в фигурном катании среди фигуристок-одиночниц второе место заняла Элина Гойдина.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль был основан в 1991 году, когда в столице Бельгии Брюсселе впервые прошли летние Игры.

Спустя два года состоялся первый зимний фестиваль - он прошел в итальянской Аосте.

За годы участия в зимних юношеских олимпийских фестивалях эстонская сборная завоевала 13 медалей.

Первую награду для Эстонии принесла Кристина Шмигун, которая в 1993 году на Играх в Аосте (Италия) выиграла серебро и бронзу. Ее сестра Катрин завоевала серебряную медаль на фестивале 1995 года в Андорра-ла-Велье.