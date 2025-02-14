Криптодельцы Турыгин и Потапенко согласились вернуть США 400 миллионов долларов, полученных преступным путем

40-летние Потапенко и Турыгин признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Суд огласит приговор 8 мая. Оба обвиняемых рискуют получить до 20 лет лишения свободы, сообщило Министерство юстиции США .

По данным следствия, Потапенко и Турыгин продавали клиентам контракты, дающие право на получение части доходов от добычи криптовалюты через их якобы существующую майнинговую компанию HashFlare. Майнинг криптовалюты - это процесс, при котором с помощью вычислительных мощностей генерируется прибыль в виде криптовалют, таких как Биткоин.