В среду эстонские граждане Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые в криптомошенничестве и отмывании денег, признали свою вину в суде США в организации криптовалютной пирамиды и согласились вернуть 400 миллионов долларов, полученных преступным путем.
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Криптодельцы Турыгин и Потапенко согласились вернуть США 400 миллионов долларов, полученных преступным путем
40-летние Потапенко и Турыгин признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Суд огласит приговор 8 мая. Оба обвиняемых рискуют получить до 20 лет лишения свободы, сообщило Министерство юстиции США.