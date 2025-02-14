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Криптодельцы Турыгин и Потапенко согласились вернуть США 400 миллионов долларов, полученных преступным путем

Перевод: Каролина Вертяева
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Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа).
Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа). Фото: Taavi Sepp / kollaaž

В среду эстонские граждане Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые в криптомошенничестве и отмывании денег, признали свою вину в суде США в организации криптовалютной пирамиды и согласились вернуть 400 миллионов долларов, полученных преступным путем.

40-летние Потапенко и Турыгин признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Суд огласит приговор 8 мая. Оба обвиняемых рискуют получить до 20 лет лишения свободы, сообщило Министерство юстиции США.

По данным следствия, Потапенко и Турыгин продавали клиентам контракты, дающие право на получение части доходов от добычи криптовалюты через их якобы существующую майнинговую компанию HashFlare. Майнинг криптовалюты - это процесс, при котором с помощью вычислительных мощностей генерируется прибыль в виде криптовалют, таких как Биткоин.

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