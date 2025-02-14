Будет ли мир: что показывают акции европейских оборонных компаний?

Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG в четверг резко пошли вверх. Если утром их стоимость составляла 709 евро, то к настоящему моменту она выросла до 800 евро.

Аналогичную динамику показали акции французской оборонно-космической компании Thales Group. До четверга их курс оставался стабильным, но вчера утром акции резко пошли вверх.

Акции шведской оборонной компании Saab начали вчерашний день на уровне 210 SEK, но к сегодняшнему полудню подорожали до 241 SEK.

Показательной является и динамика акций британского оборонного концерна BAE Systems. В начале недели они снижались или двигались в боковом тренде. Однако после выступлений Путина и Трампа стало ясно, что ожидать мирного урегулирования не приходится, и 13 февраля акции компании резко подскочили.

10 февраля компания Rheinmetall опубликовала на своем сайте заявление, в котором подтвердила свою роль одного из главных поставщиков вооружений для Украины. На данный момент Rheinmetall - единственная оборонная компания, способная обеспечивать ВСУ крупными партиями боеприпасов среднего и крупного калибра.

Помимо 20-мм боеприпасов для боевых машин пехоты Marder, компания также поставляет 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard, 40-мм боеприпасы, 105-мм и 120-мм танковые снаряды, а также зенитные системы Skynex. Кроме того, Rheinmetall обеспечивает украинские вооруженные силы значительными объемами минометных боеприпасов и 155-мм артиллерийских снарядов.

Компания также оказывает значительную поддержку в поставках боевых машин как через прямые поставки, так и через схему обмена с партнерскими странами, такими как Греция, Словакия и Чехия. В рамках этой программы Украина получила трехзначное количество боевых машин пехоты Marder 1A3, а также двузначное количество боевых машин пехоты и боевых танков Leopard 1 и Leopard 2.