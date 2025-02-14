Издание Le Parisien сообщает о том, что бывший президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Дартевель (74) приговорен к десяти годам заключения за изнасилование спортсменки.
Как сообщается, пострадавшая, которой сейчас исполнилось 25 лет, обвинила Дартевеля в том, что в период с 2016 по 2018 год (девушка в то время была несовершеннолетней) он изнасиловал ее несколько раз.
Дартевель при этом утверждает, что все сексуальные контакты со спортсменкой происходили по обоюдному согласию. Также он намерен подать апелляцию.