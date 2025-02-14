Пт, 14.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Экс-президент Федерации тенниса Франции осужден на десять лет (1)

Copy
Фото статьи
Фото: Francois Guillot

Издание Le Parisien сообщает о том, что бывший президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Дартевель (74) приговорен к десяти годам заключения за изнасилование спортсменки.

Как сообщается, пострадавшая, которой сейчас исполнилось 25 лет, обвинила Дартевеля в том, что в период с 2016 по 2018 год (девушка в то время была несовершеннолетней) он изнасиловал ее несколько раз.

Дартевель при этом утверждает, что все сексуальные контакты со спортсменкой происходили по обоюдному согласию. Также он намерен подать апелляцию.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх