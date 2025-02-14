КАДРИ ПААС А нам почему не жертвуешь, чертов капиталист?

Сначала – о деньгах. Доходы «Отечества» в четвертом квартале прошлого года составили 233 191 евро, из которых 101 529 евро поступило в виде государственной поддержки, а членские взносы принесли партии 6120 евро.

Социал-демократическая партия за тот же период получила в виде пожертвований 47 738 евро. Самый крупный вклад - 5000 евро - сделал предприниматель Лаури Паэвеэр. В целом соцдемы собрали 167 590 евро, включая 114 219 евро государственной поддержки, а членские взносы составили 5635 евро. И это данные за один квартал.

С их точки зрения, проблема понятна. Выборы приближаются, кампании всегда стоят дорого, а денег, как обычно, не хватает.

Или, как выразился Ляэнеметс в эфире национального телерадиовещания: «Мы все чаще видим, что выборы проводятся за деньги и с их помощью можно влиять на мнение людей, их поведение и конечный результат. Это означает, что голос каждого человека на демократических выборах становится менее значимым. По моему мнению, проблема в том, что в какой-то момент мы можем прийти к ситуации, как в Западной Европе, где миллиардеры принимают решения за нас – и это уже не представительная демократия. То, что происходит в Америке, – это тревожный сигнал и очень плохой пример. Мы должны извлечь уроки и предотвратить это уже сейчас».