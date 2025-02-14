Соцдемы не устают удивлять. Недавно министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс возмутился тем, что партия «Отечество» получает законные пожертвования, а предприниматель Парвель Пруунсильд официально их раздает. Почему Пруунсильд так много жертвует консерваторам? «Читай: почему он не жертвует нам, чертов капиталист?!» - пишет журналист Кадри Паас.
КАДРИ ПААС ⟩ А нам почему не жертвуешь, чертов капиталист?
Сначала – о деньгах. Доходы «Отечества» в четвертом квартале прошлого года составили 233 191 евро, из которых 101 529 евро поступило в виде государственной поддержки, а членские взносы принесли партии 6120 евро.
Социал-демократическая партия за тот же период получила в виде пожертвований 47 738 евро. Самый крупный вклад - 5000 евро - сделал предприниматель Лаури Паэвеэр. В целом соцдемы собрали 167 590 евро, включая 114 219 евро государственной поддержки, а членские взносы составили 5635 евро. И это данные за один квартал.
С их точки зрения, проблема понятна. Выборы приближаются, кампании всегда стоят дорого, а денег, как обычно, не хватает.
Или, как выразился Ляэнеметс в эфире национального телерадиовещания: «Мы все чаще видим, что выборы проводятся за деньги и с их помощью можно влиять на мнение людей, их поведение и конечный результат. Это означает, что голос каждого человека на демократических выборах становится менее значимым. По моему мнению, проблема в том, что в какой-то момент мы можем прийти к ситуации, как в Западной Европе, где миллиардеры принимают решения за нас – и это уже не представительная демократия. То, что происходит в Америке, – это тревожный сигнал и очень плохой пример. Мы должны извлечь уроки и предотвратить это уже сейчас».
По мнению министра внутренних дел, решения за людей не должна принимать узкая группа избранных. Это правильная позиция, но из уст Ляэнеметса она звучит предельно лицемерно. Достаточно вспомнить, как лидеры трех правящих партий, включая самого Ляэнеметса, кулуарно согласовали энергетическую политику Эстонии, не привлекая к обсуждению ни экспертов, способных работать с цифрами, ни даже представителей Министерства климата, в чьей юрисдикции находится этот вопрос. В таком контексте его слова выглядят как откровенное лицемерие.
В Эстонии скрытые пожертвования существовали и существуют в самых разных формах, и нет смысла прятать голову в песок, утверждая, что какая-либо поправка в законе может этому помешать
А то, что сейчас происходит в Америке, действительно пугает. Возможно, это пролог к большой войне и лебединая песня независимого Балтийского региона – но это уже тема для совсем другой статьи.
Возникает вопрос: почему социалисты так боятся прозрачности пожертвований и стремятся ограничить открытость, о которой сами же заявляют?
Вместо того чтобы посмотреть в зеркало и спросить себя, почему Пруунсильд или любой другой состоятельный человек не жертвует по 100 000 евро соцдемам, или объяснить патриотически настроенным избирателям, почему социал-демократы так яростно защищают избирательные права владельцев «серых паспортов», предпочитая ловить журавля в небе с топором в руках.
Изменится ли ситуация, если партиям запретят получать официальные и прозрачные пожертвования свыше 100 000 евро в год? Нет, не изменится. В Эстонии скрытые пожертвования существовали и продолжают существовать в самых разных формах, и нет смысла прятать голову в песок, уверяя, что какая-то поправка в законе способна это предотвратить. Всегда найдутся партийцы и предприниматели, которые под своим именем готовы передавать чужие деньги в партийные кассы.
Да, это сфера ответственности полиции. Конечно, но даже Центральная криминальная полиция или КаПо не могут бесконечно прослушивать всех состоятельных людей, политиков и партийных генеральных секретарей или заглядывать в их почтовые ящики. Тем более что ни один здравомыслящий человек не станет договариваться о таких вещах по телефону или в переписке.
Сегодня спектр привилегий, которые нужны партиям и которые могут предоставить бизнесмены, стал куда шире. Деньги – это единственный измеримый ресурс
Сегодня спектр привилегий, которые нужны партиям и которые могут предоставить бизнесмены, стал куда шире. Деньги – это единственный измеримый ресурс, но способы их движения и формы оказания услуг могут быть крайне разнообразными.
В этом контексте предложение соцдемов выглядит либо оторванным от реальности, либо направленным просто на привлечение внимания. Трудно сказать, что именно здесь является главной целью.
В целом вся эта тема кажется высосанной из пальца. Звучит, как искусственно созданный информационный шум, чтобы заглушить что-то действительно важное. Разговоры о «загнивающей Америке», «власти денег» и «сращивании бизнеса с политикой» подозрительно напоминают риторику Кремля.
Состоятельные бизнесмены и политики всегда взаимодействовали, договаривались, торговались и фактически совместно управляли государством – и в Эстонии, и за океаном. В этом смысле даже Трамп не является исключением.
При этом Соединенные Штаты – далеко не страна мечты для социалистов. За любые привилегии там приходится платить, и если у тебя нет денег, то ни в престижный университет, ни к хорошему врачу ты не попадешь. Власть в США тоже не достается случайным людям, вроде партийных «бройлеров» или тех, кто просто клеил предвыборные плакаты. Здесь нужны и ум, и деньги.
И это, в сущности, неплохо. Так хотя бы нет соблазна злоупотреблять государственными ресурсами в личных целях.