Более 300 000 евро: романтические аферы стоили жителям Эстонии сотни тысяч

Руководитель Ляэне-Харьюского отдела полиции Леа Беренсон отметила, что мошенники не выходят на связь из личных побуждений, а используют тщательно разработанную модель общения. «Исследования показывают, что тактики мошенников продуманы до мелочей, и они могут следовать детально прописанным инструкциям. Мошенник знает, что комплиментами легко завоевать внимание и начать общение. Он играет на одиночестве, сочувствии и эмпатии, чтобы выманить деньги. Их стиль общения насыщен эмоциями, и со временем они усиливают эмоциональное давление, что может дойти и до угроз. Получив деньги, мошенник исчезает или через некоторое время снова просит деньги», - описала Беренсон.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя делиться своими личными данными с незнакомцами, так как они могут быть использованы в преступных целях. Также не следует переводить деньги людям, с которыми вы никогда не встречались и которых не знаете лично.

«Прежде чем переводить свои сбережения незнакомцу или брать для него кредит, спросите совет у хорошего друга. Велика вероятность, что это мошенничество, и взгляд со стороны может уберечь вас от больших потерь. Если у вас появились подозрения, что имеете дело с мошенником, прекратите общение и сообщите в полицию», - посоветовала она.

Общество дебатов Эстонии совместно с полицией составило критические вопросы для тех, кто хочет осознанно защитить себя от мошенников:

ШАГ 1: Если вам пишет иностранец в соцсетях, желая познакомиться, и у вас нет общих знакомых, спросите себя:

Каков его мотив писать незнакомцу?

Где он нашел именно вас, если у вас нет общих знакомых и вы не живете в одной стране?

ШАГ 2: Новый знакомый в интернете заявляет, что любит вас и хочет провести с вами всю жизнь. Задайтесь вопросами:

Почему он спешит с признанием в глубоких чувствах?

Зачем давать большие обещания, если вы никогда не встречались вживую и недолго общаетесь?

Откуда он знает, что хочет быть с вами, если ему неизвестен ваш повседневный быт?

Почему за признанием в любви следует быстрая просьба о деньгах?

ШАГ 3: Новый интернет-знакомый, признавшийся в любви, сообщает, что ему срочно нужна большая сумма денег. Подумайте: