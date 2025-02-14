В прошлом году мошенники, выдававшие себя за потенциальных партнеров, выманили у жителей Эстонии почти 300 000 евро. Чтобы предотвратить подобные случаи, полиция совместно с Обществом дебатов Эстонии составила список критических вопросов для тех, кто хочет лучше защитить себя от подобных афер.
Более 300 000 евро: романтические аферы стоили жителям Эстонии сотни тысяч
Руководитель Ляэне-Харьюского отдела полиции Леа Беренсон отметила, что мошенники не выходят на связь из личных побуждений, а используют тщательно разработанную модель общения. «Исследования показывают, что тактики мошенников продуманы до мелочей, и они могут следовать детально прописанным инструкциям. Мошенник знает, что комплиментами легко завоевать внимание и начать общение. Он играет на одиночестве, сочувствии и эмпатии, чтобы выманить деньги. Их стиль общения насыщен эмоциями, и со временем они усиливают эмоциональное давление, что может дойти и до угроз. Получив деньги, мошенник исчезает или через некоторое время снова просит деньги», - описала Беренсон.
Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя делиться своими личными данными с незнакомцами, так как они могут быть использованы в преступных целях. Также не следует переводить деньги людям, с которыми вы никогда не встречались и которых не знаете лично.
«Прежде чем переводить свои сбережения незнакомцу или брать для него кредит, спросите совет у хорошего друга. Велика вероятность, что это мошенничество, и взгляд со стороны может уберечь вас от больших потерь. Если у вас появились подозрения, что имеете дело с мошенником, прекратите общение и сообщите в полицию», - посоветовала она.
Общество дебатов Эстонии совместно с полицией составило критические вопросы для тех, кто хочет осознанно защитить себя от мошенников:
ШАГ 1: Если вам пишет иностранец в соцсетях, желая познакомиться, и у вас нет общих знакомых, спросите себя:
- Каков его мотив писать незнакомцу?
- Где он нашел именно вас, если у вас нет общих знакомых и вы не живете в одной стране?
ШАГ 2: Новый знакомый в интернете заявляет, что любит вас и хочет провести с вами всю жизнь. Задайтесь вопросами:
- Почему он спешит с признанием в глубоких чувствах?
- Зачем давать большие обещания, если вы никогда не встречались вживую и недолго общаетесь?
- Откуда он знает, что хочет быть с вами, если ему неизвестен ваш повседневный быт?
- Почему за признанием в любви следует быстрая просьба о деньгах?
ШАГ 3: Новый интернет-знакомый, признавшийся в любви, сообщает, что ему срочно нужна большая сумма денег. Подумайте:
- Почему он не обращается в страховую компанию, полицию, банк или другие органы для решения проблемы?
- Почему у него нет друзей и близких в реальной жизни, которые могли бы помочь?
- Что такая ситуация говорит о его надежности?
- Как это повлияет на ваши отношения, если вы откажете ему в деньгах?
Примеры недавних случаев в Эстонии
Пия начала общаться в Instagram с американцем Дамти Кендриком Далессандро, который представился майором в Дамаске. Он хотел уехать из Сирии, но якобы ООН рассматривала просьбы об отъезде только от женщин.
Пия согласилась помочь и отправила 7000 евро, чтобы оплатить «отъезд». После получения денег «майор» сообщил, что добрался до Парижа, но попал под машину и ему нужны были средства на лечение. Пия потратила свои сбережения и взяла кредит. Ущерб составил 18 000 евро.
Сийри познакомилась в Tinder с австралийцем Дэвидом Джеймисоном, который якобы находился в Косово и собирался приехать в Эстонию. Он заявил, что сломал дорогое оборудование и должен возместить ущерб, но не мог провести платежи из-за «служебных ограничений». Сийри взяла кредит и отправила деньги. Позже Дэвид сообщил, что был задержан в аэропорту Таллинна, что показалось Сийри подозрительным. Она прекратила общение и обратилась в полицию. Ущерб составил 15 000 евро.
Прийт познакомился в интернете с Дарьей Логиновой из России, которая призналась ему в любви и хотела приехать в Эстонию. Она попросила 300 евро на визу, а позже - уже 5000 евро на «другие расходы», которые Прийт не смог покрыть. Тогда Дарья попросила отдать все, что у него есть, и исчезла. Ущерб составил 2200 евро.
Статистика мошенничеств в 2024 году:
- В полицию поступило 28 заявлений о «любовных» мошенничествах.
- В 19 случаях люди стали жертвами.
- Суммы ущерба варьируются от 230 до 70 000 евро, в общей сложности - около 300 000 евро.
- Большинство случаев произошло с жителями Таллинна.
- Чаще всего мошенники действовали через Tinder.
- Основные жертвы - пожилые женщины, говорящие на эстонском языке.