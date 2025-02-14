Преимущественно жители Эстонии на День святого Валентина дарят своим половинкам цветы и сладости. Также распространены подарки более личного характера и романтические жесты. В то же время, как показывает совместное исследование Balcia и магазина эротических товаров yesyes.ee, 60 процентов опрошенных были бы не прочь подарить что-то с эротическим уклоном, но не решаются. Но что же чаще всего покупают в секс-шопах жители Эстонии?
Исследование: в День святого Валентина открыты для эротических подарков
«Наша цель - дарить людям гарантированное чувство уверенности, чем бы они ни занимались. Конечно же, сюда относятся и все занятия, сопутствующие Дню святого Валентина, потому что мы видим, что во время секса чего только не случается. Например, нам доводилось решать страховые случаи, где речь шла о переломах ребер, сломанной мебели или пожарах, к которым приводило использование свечей», - отметила исполнительный директор Balcia Eesti Даце Азаце.
Она пояснила, что поскольку очевидно, что в самый романтический день года люди больше занимаются сексом, именно сейчас целесообразно привлечь внимание к безопасности.
«При сотрудничестве с магазином эротических товаров yesyes.ee мы изучили, какие подарки жители Эстонии делают на День святого Валентина, и что они на самом деле хотели бы подарить. Исследование показало, что в целом жителей страны можно назвать сдержанными. 37 процентов ответили, что дарят цветы и сладости, 31 процент респондентов отдает предпочтение более романтическим подаркам, 14 процентов дарят цветы, впечатления или развлечения и 12 процентов делают ставку на подарки с эротическим уклоном. В то же время 62 процента участников исследования ответили, что хотели бы подарить что-то эротического характера, но пока так не поступали», - сказала Азаце.
Руководствуясь результатами исследования, компания Balcia объединилась на День святого Валентина с магазином эротических товаров yesyes.ee, чтобы побудить жителей Эстонии расслабиться и насладиться радостями любви, не забывая о преимуществах, которые предлагает страховка. На протяжении кампании, с 14 по 20 февраля, в приложении Balcia будет доступна эксклюзивная мобильная игра, призы для которой предоставил магазин yesyes.ee.
Что же, как правило, приобретают в секс-шопах жители Эстонии? Согласно статистике yesyes.ee, помимо традиционно популярных презервативов и лубрикантов, люди часто покупают небольшие стимуляторы для клитора и мини-вибраторы. В тренде также парфюмерия с феромонами - как для женщин, так и для мужчин. Директор магазина yesyes.ee Юрийс Охрименко отметил, что в периоды праздников однозначно популярны также подарочные карты и эротические наборы, которые несколько напоминают адвент-календари и позволяют открывать новые предметы и игрушки.
«Для тех, кто не посещал секс-шопы, но хотел бы сделать подарок с эротическим уклоном, лучшим вариантом, пожалуй станет именно подарочная карта или подобный набор», - сказал Охрименко.
Исследование yesyes.ee показало, что 67 процентов жителей Эстонии заблаговременно заботятся о подарке или строят планы на День святого Валентина, а 25 процентов покупают что-то в последний момент. В общей сложности восемь процентов ответили, что не отмечают День святого Валентина в принципе.