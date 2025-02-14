Исследование: в День святого Валентина открыты для эротических подарков

«Наша цель - дарить людям гарантированное чувство уверенности, чем бы они ни занимались. Конечно же, сюда относятся и все занятия, сопутствующие Дню святого Валентина, потому что мы видим, что во время секса чего только не случается. Например, нам доводилось решать страховые случаи, где речь шла о переломах ребер, сломанной мебели или пожарах, к которым приводило использование свечей», - отметила исполнительный директор Balcia Eesti Даце Азаце.

Она пояснила, что поскольку очевидно, что в самый романтический день года люди больше занимаются сексом, именно сейчас целесообразно привлечь внимание к безопасности.

«При сотрудничестве с магазином эротических товаров yesyes.ee мы изучили, какие подарки жители Эстонии делают на День святого Валентина, и что они на самом деле хотели бы подарить. Исследование показало, что в целом жителей страны можно назвать сдержанными. 37 процентов ответили, что дарят цветы и сладости, 31 процент респондентов отдает предпочтение более романтическим подаркам, 14 процентов дарят цветы, впечатления или развлечения и 12 процентов делают ставку на подарки с эротическим уклоном. В то же время 62 процента участников исследования ответили, что хотели бы подарить что-то эротического характера, но пока так не поступали», - сказала Азаце.