Добровольное решение: члены правления airBaltic значительно снизили себе зарплаты

В правление airBaltic входят исполнительный директор Мартин Гаусс, председатель правления, финансовый директор Витолдс Яковлев и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.

Согласно декларациям должностных лиц, в 2023 году Гаусс заработал 828 942 евро, Яковлев - 339 310 евро, а Цалитис - 314 204 евро.

Авиакомпания отмечает, что IPO является одним из стратегических приоритетов airBaltic, который укрепит финансовую устойчивость компании и обеспечит дальнейший рост, а добровольное снижение заработной платы отражает веру правления в долгосрочную ценность airBaltic.

По словам председателя совета airBaltic Андрея Мартынова, это решение ясно демонстрирует уверенность правления в будущем авиакомпании и его приверженность успешному IPO.

Читайте также Экономика Air Baltic сокращает капитал на полмиллиарда евро

Напомним, на этой неделе председателем временного совета авиакомпании airBaltic назначен председатель правления компании по управлению активами INVL Asset Management Андрей Мартынов, а членом временного совета - член правления шведского оператора аэропортов Swedavia Ларс Мидланд, информирует Министерство сообщения.

Место в совете сохранил также миноритарный акционер - датский бизнесмен Ларс Туссен.

В компетенцию Мартынова, который имеет 27-летний опыт работы в области управления финансами и инвестициями, будут входить вопросы финансового управления, стратегии инвестиций и привлечения капитала.

В свою очередь Мидланд в совете авиакомпании будет отвечать за операционное руководство и стратегическое планирование. Мидланд имеет большой опыт работы на руководящих должностях в авиационной отрасли, а в настоящее время является членом совета компании Swedavia, которая управляет десятью крупнейшими аэропортами Швеции.

Как сообщил госсекретарь Минсообщения Андулис Жидков, с назначением нового временного совета с понедельника, 10 февраля, должностей в совете лишились прежний председатель Клавс Васкс и члены совета Андрис Лиепиньш и Каспарс Озолиньш.

Жидков сообщил, что временный совет может действовать до одного года, кроме того, в совете гарантировано место и для стратегического инвестора Lufthansa Group, поэтому в ближайшие месяцы его состав может измениться.