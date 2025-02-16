«Уже обещал прибить нас ломом»: человек с пестрой биографией держит дома 12 больших собак и терроризирует соседей

В деревне Хольдре волости Тырва прямо у подножия замка Хольдре живет человек, который любит собак. У него их 12. И хотя собаки довольно опасные и большие, что вызывает беспокойство у защитников животных, хозяин не готов с ними расстаться, поскольку считает их своими детьми. В ситуации разбиралась наш репортер Kuuuurija Трийн Рооз.
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Две защитницы животных, Силья и Элле, живут в Каркси-Нуйа, но сегодня они приехали в Хольдре, так как переживают за собак местного жителя Меэлиса.