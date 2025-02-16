Вс, 16.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Уже обещал прибить нас ломом»: человек с пестрой биографией держит дома 12 больших собак и терроризирует соседей

Copy
Меэлис Пихлакас.
Меэлис Пихлакас. Фото: Ekraanitõmmis saatest

В деревне Хольдре волости Тырва прямо у подножия замка Хольдре живет человек, который любит собак. У него их 12. И хотя собаки довольно опасные и большие, что вызывает беспокойство у защитников животных, хозяин не готов с ними расстаться, поскольку считает их своими детьми. В ситуации разбиралась наш репортер Kuuuurija Трийн Рооз.

Две защитницы животных, Силья и Элле, живут в Каркси-Нуйа, но сегодня они приехали в Хольдре, так как переживают за собак местного жителя Меэлиса.

«Здесь живет человек, который держит сразу много крупных собак. Мы были тут и раньше, собаки были на цепи. Поскольку хозяин стал нам угрожать, мы просто ушли. Я в письменном виде известила Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, попросила их приехать с проверкой», - рассказала член Эстонского общества защиты животных Элле.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх