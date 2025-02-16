«Уже обещал прибить нас ломом»: человек с пестрой биографией держит дома 12 больших собак и терроризирует соседей

В деревне Хольдре волости Тырва прямо у подножия замка Хольдре живет человек, который любит собак. У него их 12. И хотя собаки довольно опасные и большие, что вызывает беспокойство у защитников животных, хозяин не готов с ними расстаться, поскольку считает их своими детьми. В ситуации разбиралась наш репортер Kuuuurija Трийн Рооз.