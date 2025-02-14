СМИ: WADA требует длительной дисквалификации для первой ракетки мира

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) добивается наказания для Синнера через Спортивный арбитражный суд (CAS) и требует, чтобы итальянец был отстранен от соревнований минимум на год. Окончательное решение ожидается после заседания суда, которое состоится в середине апреля, отмечает La Stampa.

В марте прошлого года Синнер сдал два положительных допинг-теста, в которых были обнаружены следы клостебола. Он категорически отверг обвинения в намеренном использовании запрещенных веществ. По его словам, его физиотерапевт использовал спрей с клостеболом для лечения пореза на пальце, а вещество попало в организм спортсмена во время массажа.

Первоначальное объяснение Синнера было принято, и его версия событий не вызвала сомнений. WADA также не ставит под вопрос эту историю, однако все же требует дисквалификации, поскольку, согласно антидопинговому кодексу, каждый спортсмен несет ответственность и за действия своих помощников.

Теперь стало известно, что для Синнера, который выиграл два последних турнира Большого шлема и уверенно лидирует в мировом рейтинге, запрашивается дисквалификация сроком от одного до двух лет.

У него, разумеется, будет возможность лично выступить в CAS в свою защиту. Согласно правилам, Синнер может получить отстранение, но его продолжительность необязательно составит год.