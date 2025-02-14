Следствие склонно считать наезд в Мюнхене терактом

Полицейские произвели выстрел по автомобилю и затем задержали его водителя, получившего легкие огнестрельные ранения. По данным полиции, в результате наезда на толпу пострадали около 30 человек, среди них есть тяжело раненые. Ребенок, пострадавший во время нападения, находится в опасном для жизни состоянии. Обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер (Dieter Reiter) заявил о «черном дне для Мюнхена».

Предполагаемый преступник находился в Германии легально

Йоахим Херрман опроверг первоначально распространенные сообщения о том, что предполагаемый преступник являлся нелегальным беженцем, неоднократно судимым за кражи в магазине, и что его должны были выслать из Германии. По словам главы земельного МВД, афганец находился на территории ФРГ легально с 2016 года, работал детективом в магазине, несколько раз выступал на заседаниях судов как свидетель и потому фигурировал в судебных протоколах.

В квартире задержанного, который проживал в многоэтажном доме в мюнхенском районе Зольн, был проведен обыск.

Министр внутренних дел Баварии не ответил точно на вопрос о мотивах преступления, заявив, что расследование продолжается. По данным агентства dpa, перед нападением подозреваемый опубликовал в соцсетях исламистский пост.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) ранее подтвердил, что речь идет предположительно о целенаправленном нападении. По его словам, среди немецких политиков растет решимость противодействовать подобным преступлениям. Это не первое подобное деяние, необходимо что-то «быстро» менять, добавил Зёдер.