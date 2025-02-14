Рано утром в субботу SEB будет проводить техобслуживание, поэтому воспользоваться интернет-банком будет невозможно.
Рано утром в субботу SEB приостановит работу интернет-банка из-за техобслуживания
В связи с проведением работ по техническому обслуживанию 15 февраля с 4 до 8 утра будет невозможна работа интернет-банка, мобильного приложения и других электронных каналов для частных и корпоративных клиентов, а также не будет работать аутентификация 3D Secure при совершении онлайн-покупок.
В период с 4:20 до 5:00 утра также будет невозможно воспользоваться банковскими картами SEB, а также будет нарушена работа банкоматов, платежных терминалов и интернет-магазинов.
SEB приносит извинения за причиненные неудобства.
Номер телефона службы поддержки клиентов SEB - 6 655 100.