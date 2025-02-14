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Рано утром в субботу SEB приостановит работу интернет-банка из-за техобслуживания

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Вывеска на здании банка SEB.
Вывеска на здании банка SEB. Фото: Paula Čurkste/LETA

Рано утром в субботу SEB будет проводить техобслуживание, поэтому воспользоваться интернет-банком будет невозможно.

В связи с проведением работ по техническому обслуживанию 15 февраля с 4 до 8 утра будет невозможна работа интернет-банка, мобильного приложения и других электронных каналов для частных и корпоративных клиентов, а также не будет работать аутентификация 3D Secure при совершении онлайн-покупок.

В период с 4:20 до 5:00 утра также будет невозможно воспользоваться банковскими картами SEB, а также будет нарушена работа банкоматов, платежных терминалов и интернет-магазинов.

SEB приносит извинения за причиненные неудобства.

Номер телефона службы поддержки клиентов SEB - 6 655 100.

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