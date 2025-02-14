Ограничения на выход на лед частично сняты

С субботы, 15 февраля разрешено выходить на лед всех внутренних водоемов в уездах Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа, Хийумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, в уездах Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа разрешено выходить на лед озер и прудов, но не рек и ручьев. Запрет на выход на лед полностью остается в силе в уезде Харьюмаа.

Хотя запрет на выход на лед в некоторых регионах с завтрашнего дня ослабляется, при выходе на лед необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательными. Следует сообщить близким о своем намерении выйти на лед, а по возможности взять с собой спутника - так помощь будет рядом в случае несчастного случая. Не рекомендуется выходить на лед водоемов с течением. Например, во вторник на этой неделе в Тарту ребенок провалился под лед реки Эмайыги, но прохожий вытащил его из воды.

Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, а ребенок – еще меньше. Поэтому родителям важно объяснить детям опасность первого зимнего льда и следить за тем, чтобы они держались подальше от водоемов, пока мороз не сделает лед достаточно крепким.