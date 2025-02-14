Минусовые температуры последних недель сформировал прочный ледяной покров на внутренних водоемах, и с 15 февраля частично ослабляются запреты на выход на лед. Запрет на выход на лед остается в силе в уезде Харьюмаа, а также на реках и ручьях Южной Эстонии.
Ограничения на выход на лед частично сняты
С субботы, 15 февраля разрешено выходить на лед всех внутренних водоемов в уездах Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа, Хийумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, в уездах Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа разрешено выходить на лед озер и прудов, но не рек и ручьев. Запрет на выход на лед полностью остается в силе в уезде Харьюмаа.
Хотя запрет на выход на лед в некоторых регионах с завтрашнего дня ослабляется, при выходе на лед необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательными. Следует сообщить близким о своем намерении выйти на лед, а по возможности взять с собой спутника - так помощь будет рядом в случае несчастного случая. Не рекомендуется выходить на лед водоемов с течением. Например, во вторник на этой неделе в Тарту ребенок провалился под лед реки Эмайыги, но прохожий вытащил его из воды.
Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, а ребенок – еще меньше. Поэтому родителям важно объяснить детям опасность первого зимнего льда и следить за тем, чтобы они держались подальше от водоемов, пока мороз не сделает лед достаточно крепким.
При выходе на лед необходимо взять с собой ледовые шилья, заряженный мобильный телефон в водонепроницаемом пакете, сухую сменную одежду. Также полезно надеть спасательный жилет поверх одежды и взять с собой свисток, чтобы подать сигнал в случае беды.
«Если вы заметили пострадавшего, чья жизнь или здоровье в опасности, или сами нуждаетесь в помощи, немедленно звоните по номеру экстренной помощи 112,- напоминают спасатели. - Всегда проверяйте, выдержит ли лед, и по возможности двигайтесь по уже проложенным маршрутам. Вблизи трещин, промоин и мостов лед всегда слабее и может не выдержать вес человека. Лед также слабее в местах с тростником, на мелководье, у родников, а также в местах впадения рек, ручьев или канализационных стоков. Если вы слышите треск, немедленно покиньте лед – это признак образования трещин, и лед может проломиться».
На водоемах с течением (реки, ручьи) лед всегда слабее, чем на озерах и прудах, и быстрее тает при изменении погодных условий.
В темное время суток на льду легко заблудиться.
На открытых водоемах обычно дует ветер, поэтому нужно учитывать риск обморожения.
Употребление алкоголя для согрева создает ложное ощущение тепла, но на самом деле не предотвращает переохлаждение, а лишь ускоряет его.