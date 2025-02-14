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Депутаты Европарламента ответили на вопрос, не пора ли ЕС начать диалог с Путиным?

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Европарламент.
Европарламент. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По мнению некоторых представителей Финляндии в Европарламенте, ситуация изменилась, и было бы неплохо установить прямой контакт с президентом РФ, следует из опроса YLE.

Некоторые финские депутаты Европарламента хотели бы, чтобы ЕС начал диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно опросу YLE, такого мнения придерживаются депутаты Европарламента Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо от Союза левых сил, Ээро Хейнялуома от СДП, а также Сирпа Пиетикяйнен от Коалиционной партии.

Опрос проводился с 6 по 11 февраля, то есть до того, как президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Путиным. 

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