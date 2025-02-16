В Таллинне продолжается прокат фильмов, номинированных на премию «Оскар» этого года. Среди списка номинантов особое внимание стоит обратить на A Complete Unknown (2024, режиссер - Джеймс Мэнголд, в главных ролях - Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Моника Барборо, Эль Феннинг).
КИНОКРИТИКА ⟩ Байопик о Бобе Дилане с семью номинациями на «Оскар»: пускай умолкнут все песни, которых я не знаю
На русский язык название фильма переводят как «Боб Дилан: Никому не известный». Но речь не идет о «неивестности музыканта». Эта строчка из его песни Like a Rolling Stone. Песни, которая изменила «шестидесятые», по крайней мере, музыкальный мир. Разделив его по оси «до» и «после». Возникновение новой музыки, нового мира в тот момент, когда Дилан берет в руки электрогитару.
Примечательна реплика в адрес Пита Сигера, организатора фестиваля в Нью-Порте, музыканта, фактически приведшего Дилана на большую сцену: «Ты занимаешься свечами, а он продает электрические лампочки».
Тема диссертаций стала сюжетом игрового фильма
Вы знали, что в Википедии на разных языках есть отдельная статья «Переход Боба Дилана к электрозвучанию»? Этому процессу посвящены диссертации и книги, документальные фильмы, а теперь и игровой - по мотивам книги Эдайджа Уолда «Dylan Goes Electric!» Именно переход к электричеству и становится основным сюжетом нового фильма.
Здесь нет фактически истории «становления героя». Стоит двадцатилетнему Дилану приехать в Нью-Йорк, он покоряет всех и сразу: музыкантов, продюсеров, женщин и, разумеется, публику.
Просто по какому-то волшебному щелчку он становится «голосом поколения Вудстока», вот только вошел, так сразу весь мир у его ног.
Кстати, на том самом фестивале в Вудстоке в 1969 году Боб Дилан как раз и не присутствовал, отправившись на гастроли в Великобританию. За что ему страшно благодарны многие музыканты, которым отсутствие «голоса поколения» как раз и позволило громко заявить о себе.
В фильме нет и предыстории Дилана, какие-то полунамеки, скорее вопросы: закончил ли он колледж или подрабатывал в бродячем цирке (на ярмарке). Как он превратился из Роберта Аллена Циммермана в Боба Дилана. Это все неважно. Важны только тексты и звук. Переход от акустики к электричеству.
Это кино не зря номинировано на «Оскар» в том числе и за «лучший звук». Помимо самой музыки, в этом фильме отдельную роль играет звуковое наполнение. Шумы большого города, обрывки барной суеты, звуки машин и мотоциклов, и даже звук детской пищалки-клаксона - все вплетается в мир музыки, все имеет значение.
Пламя, высекаемое из электричества
Ну и самое главное - это мир «шестидесятых»: война во Вьетнаме, Карибский кризис, борьба за права чернокожих. Это все очень точно щелкает по нервам современного зрителя, рифмуясь с нашим настоящим. И в принципе, феномен Боба Дилана как раз вырос из умения взять остроту современности, облечь в шлейф баллады и добавить немного огня, точнее, электричества.
Герой говорит Джоан Баэз: «твои тексты как картинки в приемной дантиста, цветочки-лютики, слишком старательные». Феноменально то, что беря за тему текстов газетные заголовки и теленовости, Боб Дилан сумел проскочить в вечность. Ничто не стало обрывками вчерашних газет, все звучит и сейчас.
И как приятно видеть в кино всю эту атмосферу американских «шестидесятых». Клубы Гринвич Виллидж, музыкальные магазинчики, старые гитары, тесные студии, наполненные клубами сигаретного дыма. Печатная машинка как рифма к роялю, музыка и текст появляются одинаково - стучанием по клавишам.
Такая ностальгическая атмосфера тех ушедших времен, когда одновременно творили легенды (и не только Дилан, но это время и «Битлз», и многих других легенд), когда музыка не просто наполняла мир, но и могла менять его.
В 2016 году Боб Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе (на вручение награды не явился) с формулировкой «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Уникальное признание рок-творчества на академическом уровне.
«Меня все спрашивают - откуда ко мне приходят мои песни, но они спрашивают не об этом, они хотят знать, почему эти песни не приходят к ним».
Идеальный выбор актера
Помимо номинации за «лучший звук», байопик о Бобе Дилане номинирован на «Оскар» еще в семи категориях: главная мужская роль, женская и мужская роли второго плана, лучший фильм, лучшая режиссура, лучший адаптированный сценарий, лучший дизайн костюмов.
Тимоти Шаламе - отличный выбор на роль молодого Дилана, ему действительно удалось создать не только внешне схожий образ (а сходство значительное), но и передать его сомнения и поиски нового. Прекрасны и Моника Барборо в роли Джоан Баэз, и, конечно, неповторимый Эдвард Нортон в роли Пита Сигера, печального рыцаря фолк-музыки, мечтающего о том, что она начнет собирать сотни тысяч людей, но фактически и разрушившего мир фолка, приведя на сцену Ньюпорта Дилана (после «электрической выходки» которого и другие группы начали постепенно играть электричество на фолк-фесте).