КИНОКРИТИКА Байопик о Бобе Дилане с семью номинациями на «Оскар»: пускай умолкнут все песни, которых я не знаю

На русский язык название фильма переводят как «Боб Дилан: Никому не известный». Но речь не идет о «неивестности музыканта». Эта строчка из его песни Like a Rolling Stone. Песни, которая изменила «шестидесятые», по крайней мере, музыкальный мир. Разделив его по оси «до» и «после». Возникновение новой музыки, нового мира в тот момент, когда Дилан берет в руки электрогитару.

Примечательна реплика в адрес Пита Сигера, организатора фестиваля в Нью-Порте, музыканта, фактически приведшего Дилана на большую сцену: «Ты занимаешься свечами, а он продает электрические лампочки».

Тема диссертаций стала сюжетом игрового фильма

Вы знали, что в Википедии на разных языках есть отдельная статья «Переход Боба Дилана к электрозвучанию»? Этому процессу посвящены диссертации и книги, документальные фильмы, а теперь и игровой - по мотивам книги Эдайджа Уолда «Dylan Goes Electric!» Именно переход к электричеству и становится основным сюжетом нового фильма.

Здесь нет фактически истории «становления героя». Стоит двадцатилетнему Дилану приехать в Нью-Йорк, он покоряет всех и сразу: музыкантов, продюсеров, женщин и, разумеется, публику.

Эль Феннинг и Тимоти Шаламе в фильме A Complete Unknown Фото: Filmikaader

Просто по какому-то волшебному щелчку он становится «голосом поколения Вудстока», вот только вошел, так сразу весь мир у его ног.