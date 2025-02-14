В Баварии вновь откроют Грот Венеры и впервые пустят туристов в ванную короля

Самой посещаемой архитектурно-исторической достопримечательностью Баварии в 2024 году остался замок Нойшванштайн. Далее следует Мюнхенская резиденция и дворец Нимфенбург. Об этом говорится в отчете Баварского управления государственных дворцов, парков и озер, опубликованном на этой неделе.

Всего в прошлом году туристические объекты, находящиеся в собственности этой федеральной земли Германии, посетило более пяти миллионов человек, что на одиннадцать процентов выше показателя предыдущего года.

При этом число посетителей трех баварских достопримечательностей - Зала славы Вальхалла, дворца Нимфенбург и Мюнхенской резиденции - оказалось на рекордно высоком уровне в истории этих памятников.

Самые популярные достопримечательности Баварии В целом первая десятка 2024 года выглядит следующим образом 1. Замок Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein) - 1 082 816. 2. Мюнхенская резиденция (Residenzmuseum) - 536 746. 3. Дворец Нимфенбург в Мюнхене (Schloss Nymphenburg) - 403 882. 4. Дворец Линдерхоф (Schloss Linderhof) - 353 242. 5. Вюрцбургская резиденция (Würzburger Residenz) - 342 622. 6. Новый дворец Херренкимзе (Herrenchiemsee Neues Schloss) - 309 170. 7. Императорский замок Кайзербург в Нюрнберге (Kaiserburg) - 189 336. 8. Зал славы Вальхалла (Walhalla) - 182 557. 9. Колодезный домик и Большая круглая башня (Tiefer Brunnen und Sinwellturm) в Нюрнберге - 181 058. 10. Музей карет и саней в конюшнях дворца Нимфенбург (Marstallmuseum) - 172 935.

Что ожидает туристов в Баварии?

Одним из самых ожидаемых событий 2025 года станет окончание реставрации знаменитого Грота Венеры в парке замка Линдерхоф во втором квартале. Также в этом году будет окончательно завершен многолетний проект по реставрации внутренних помещений и парадных залов замка Нойшванштайн.

Во дворце Нимфенбург вновь откроют для посетителей апартаменты курфюрстины и впервые пустят туристов в ванную комнату баварского короля Максимилиана II - отца Людвига II.

В собственности Баварии находится в общей сложности около шестидесяти объектов. В управлении работает около 1200 человек. Годовой бюджет в прошлом году составил 97 миллионов евро, из них 83 миллиона евро пришлось на выручку от продажи билетов. В начале года управление сообщило о повышении цен на билеты из-за увеличившихся расходов на содержание и ремонт этих памятников.