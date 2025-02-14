Подходит к концу прием заявок на реконструкцию домов: треть средств осталась неиспользованной

Последний день подачи заявок - 28 февраля 2025 года, после чего с 1 марта прием будет закрыт в связи с окончанием периода использования средств Европейского фонда восстановления и устойчивости. Заявочный раунд был открыт 23 апреля прошлого года с бюджетом в 28 миллионов евро.