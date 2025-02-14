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Подходит к концу прием заявок на реконструкцию домов: треть средств осталась неиспользованной

Перевод: Каролина Вертяева
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Работы по реконструкции здания. Фото иллюстративное.
Работы по реконструкции здания. Фото иллюстративное. Фото: Lilia Urb

Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) принимает заявки на получение поддержки для реконструкции частных домов еще в течение двух недель, при этом в рамках программы остается неиспользованными девять миллионов евро.

Последний день подачи заявок - 28 февраля 2025 года, после чего с 1 марта прием будет закрыт в связи с окончанием периода использования средств Европейского фонда восстановления и устойчивости. Заявочный раунд был открыт 23 апреля прошлого года с бюджетом в 28 миллионов евро.

На сегодняшний день из всех уездов поступило более 1000 заявок, по которым уже принято положительное решение о финансировании на общую сумму около 19 миллионов евро. Таким образом, доступными остаются еще девять миллионов евро.

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