В конце августа прошлого года в Таммисте подростки до смерти избили местного мужчину. Они познакомились менее чем за три месяца до этого на Grillfest. Спустя несколько дней после первой встречи молодые люди с похожей судьбой снова встретились в городе, всю ночь гуляли и разговаривали. С тех пор они стали лучшими друзьями. Настолько близкими, что готовы были сделать друг для друга что угодно.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 16-летнего и 17-летнего подростков в жестоком убийстве 59-летнего жителя Таммисте по имени Хуго. На момент преступления, совершенного 25 августа прошлого года и включавшего жестокое избиение, издевательства и унижения жертвы, младшему из нападавших было всего 15 лет, а старшему - 16.

Постановлением суда часть допроса старшего обвиняемого проводится в закрытом режиме, поскольку в ходе заседания обсуждается предполагаемый случай педофилии. По словам обвиняемого, Хуго, ставший жертвой убийства, совершил это преступление в 2022 году, когда подросток попросил у него приют. В то время отношения юноши с матерью и ее супругом настолько ухудшились, что он решил уйти из дома.