Студентов первого и второго курсов задержали 13 февраля. По данным «Фонтанки», в тот день они выкрикивали в вузе «украинское приветствие».

В полицию о них сообщил заместитель проректора по безопасности. В университет приехал наряд патрульных, который студентов и задержал.

Сами студенты рассказали, что играли «на слабо»: кто громче прокричит «украинское приветствие». «Мы не имели цели демонстрировать какую-то символику, кого-то оскорбить… Это просто тупая шутка», - заявил один из них.