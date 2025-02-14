Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже с проникновением, а также о новых случаях мошенничества. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о серьезном ДТП на шоссе Таллинн-Нарва и о загоревшейся кровати.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража с проникновением, ДТП на шоссе Таллинн-Нарва, загоревшаяся кровать
Насилие
Утром 1 февраля в деревне Рейу волости Хяэдемеэсте неизвестная ударила 25-летнюю женщину в квартире и возле многоквартирного дома.
13 февраля в городе Тапа между бывшими сожителями произошла ссора, в ходе которой пострадала 43-летняя женщина.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
13 февраля в деревне Ляхтсе волости Кийли было разбито окно дома и украдены различные предметы, а также 5000 евро наличными.
За последние два месяца, в неустановленное время, в деревне Роосна волости Ярва в частный дом проникли через незапертую дверь и похитили строительную тачку, различные садовые и электрические инструменты. Ущерб от кражи уточняется.
Мошенничество
В полицию обратилась 83-летняя женщина, которая получила звонок, в котором ей сообщили, что ее банковский счет и счет ее супруга оказались в руках мошенников. Ей сказали, что для сохранности денег их необходимо снять со счета и отправить в службу безопасности через посылочный автомат Omniva. В течение четырех дней женщина сняла со своего и счетов мужа 23 700 евро и отправила их мошенникам через посылочный автомат.
В полицию обратился 67-летний мужчина, который хотел продать журнальный столик через Facebook Marketplace. С ним связалась женщина, заявившая о желании купить товар и получить его через курьерскую службу DPD. Мужчина получил на свою электронную почту ссылку-подтверждение, по которой он должен был пройти идентификацию и войти в систему. Позже он обнаружил, что с его банковского счета было переведено на чужой счет 1460 евро.
В полицию обратился 46-летний мужчина, которому позвонили якобы из Omniva и сообщили, что ему отправлено заказное письмо. Ему сказали, что с его счета уже сняли три евро, но их скоро вернут. У мужчины спросили его домашний адрес, номер ID-карты и банк, в котором он хранит деньги. Затем ему позвонил человек через WhatsApp, представившийся сотрудником службы безопасности банка SEB, и сообщил, что на его счете были замечены подозрительные транзакции. Потерпевшего попросили войти в интернет-банк и дали запрос на удаленный доступ к его экрану. Мужчина подтвердил запрос и передал мошенникам PIN-код своей банковской карты. После этого ему сказали, что его банковскую карту необходимо срочно уничтожить. Для этого к нему домой должен приехать курьер, которому нужно передать карту, назвав заранее оговоренный пароль. Через некоторое время курьер действительно пришел, забрал карту и ушел. Позже мужчине пообещали, что на следующий день приедет другой курьер, который привезет ему новую карту и восстановит остаток на счету. Однако этого не произошло, и потерпевший понял, что стал жертвой мошенников. Первоначальный ущерб составил около 6000 евро.
Проживающий в Пярнумаа мужчина сообщил в полицию, что 4 февраля с ним связалась женщина, представившаяся банковским работником, и заявила, что мошенники совершают операции с его счетом. По ее указанию мужчина несколько раз вводил свои PIN-коды Smart-ID, после чего на его имя был оформлен расчетный кредит. Затем женщина проинструктировала его снять наличные и отправить их через посылочный автомат. Ущерб составил 6375 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина Армении, одного гражданина России и одного гражданина Израиля.
Также за прошедшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четверых граждан Украины и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
Пожары
13 февраля в 11:05 спасатели были вызваны на улицу Олеви в Выру, где загорелась крыша. Прибывшие спасатели не обнаружили дыма и огня. В ходе кровельных работ утеплитель загорелся от газовой горелки, однако строители успели самостоятельно потушить возгорание. Спасатели вскрыли конструкции крыши и ликвидировали оставшиеся очаги огня.
13 февраля в 11:07 поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении продуктового магазина на Вильянди-теэ в городе Абья-Палуоя волости Мульги. К моменту прибытия спасателей возгорание пытались потушить с помощью ручного огнетушителя, люди покинули здание. Пожар был ликвидирован, для проверки распространения огня были вскрыты панели. Предположительно, возгорание началось из-за электрического обогревателя. Помещения проветрили с помощью вентилятора избыточного давления, угроза пожара была устранена.
13 февраля в 12:06 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Лийва в Пярну. В квартире на первом этаже из-за неправильного использования электроприбора загорелась кровать. Жильца эвакуировали из задымленной квартиры, его состояние проверили медики скорой помощи. Пожар был потушен к 12:13.
ДТП
13 февраля в 10:12 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Таллиннской кольцевой дороге в деревне Яльгимяэ волости Саку. Столкнулись четыре транспортных средства, два из которых были грузовиками. К счастью, никто не пострадал. Спасатели устранили риск возгорания с автомобилей и покрыли разлившееся моторное масло и охлаждающую жидкость абсорбентом. Кроме того, они вытащили внедорожник из кювета. Дальнейшими разбирательствами занялась полиция.
13 февраля в 11:36 спасатели выехали на место ДТП на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Конью волости Тойла. Спасатели устранили риск возгорания автомобиля, покрыли разлившиеся жидкости абсорбентом, убрали поврежденный автомобиль с дороги и очистили шоссе.
13 февраля в 12:11 спасатели получили сообщение о ДТП в деревне Вальгевялья в Хаапсалу. Из-за гололеда легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на бок. Спасатели заглушили двигатель автомобиля и устранили риск возгорания. Для эвакуации машины был вызван эвакуатор, а водитель самостоятельно обратился в отделение экстренной медицины для проверки состояния здоровья.
13 февраля в 17:43 произошло ДТП в деревне Пуйату волости Пыльтсамаа. Водитель смог самостоятельно выбраться из машины, его состояние проверили медики скорой помощи. Спасатели поставили съехавший с дороги автомобиль на колеса и устранили риск возгорания.
14 февраля в 06:27 спасатели получили информацию, что на Юри-теэ в поселке Лагеди волости Раэ грузовик сбил косулю. К месту происшествия выехали спасатели Юри, а также были уведомлены местные охотники. Спасатели убрали животное с дороги и отметили его местоположение. Дальнейшими действиями занимались охотники.
Прочее
Спасатели помогли постояльцу столичного отеля снять застрявшее на пальце кольцо. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
14 февраля в 07:47 в Центр тревоги сообщили о сработавшем датчике газа в квартире на Ярвекюла-теэ в районе Ярве города Кохтла-Ярве. По словам заявителя, накануне он установил новый датчик. Измерительные приборы спасателей зафиксировали наличие угарного газа в ванной комнате. Газовый вентиль был закрыт, помещения проветрены, а для дальнейшего осмотра были вызваны специалисты.