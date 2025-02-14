СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража с проникновением, ДТП на шоссе Таллинн-Нарва, загоревшаяся кровать

В полицию обратился 46-летний мужчина, которому позвонили якобы из Omniva и сообщили, что ему отправлено заказное письмо. Ему сказали, что с его счета уже сняли три евро, но их скоро вернут. У мужчины спросили его домашний адрес, номер ID-карты и банк, в котором он хранит деньги. Затем ему позвонил человек через WhatsApp, представившийся сотрудником службы безопасности банка SEB, и сообщил, что на его счете были замечены подозрительные транзакции. Потерпевшего попросили войти в интернет-банк и дали запрос на удаленный доступ к его экрану. Мужчина подтвердил запрос и передал мошенникам PIN-код своей банковской карты. После этого ему сказали, что его банковскую карту необходимо срочно уничтожить. Для этого к нему домой должен приехать курьер, которому нужно передать карту, назвав заранее оговоренный пароль. Через некоторое время курьер действительно пришел, забрал карту и ушел. Позже мужчине пообещали, что на следующий день приедет другой курьер, который привезет ему новую карту и восстановит остаток на счету. Однако этого не произошло, и потерпевший понял, что стал жертвой мошенников. Первоначальный ущерб составил около 6000 евро.