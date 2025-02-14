На авиабазе Эмари открылись три новые казармы

«В ноябре 2024 года мы вновь открыли взлетно-посадочную полосу Эмари, а в декабре того же года завершили строительство гаражей для технического обслуживания и тренировок на авиабазе для ежедневного обслуживания и обучения военнослужащих. Открывшиеся сегодня казармы значительно улучшат условия размещения и обучения наших призывников, действующих военнослужащих и союзников», - сказал управляющий западным портфелем Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Стевен Линков.

Новые казармы строятся в первую очередь с учетом потребностей в обучении дивизии, флота и военно-воздушных сил. «Штаб авиабазы почти год располагался во временных помещениях, теперь мы можем переехать в наши офисы в недавно достроенных казармах специального назначения. Кроме того, для авиабазы крайне важно, чтобы возможности по размещению союзников значительно улучшились и увеличились, особенно с учетом приближения учений Siil25 этого года», - указала начальник штаба авиабазы Эмари майор Пилле Йоала.