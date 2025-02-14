ФОТО «Черный пояс по наглости»: водитель решил поехать по пешеходной дорожке на Пирита-теэ

На видео видно, как автомобиль медленно, но уверенно едет по пешеходной дорожке, а затем сворачивает на велосипедную. Пост вызвал бурное обсуждение в соцсети.

«Я абсолютно согласен с тем, что прогулки у моря хорошо влияют на общее состояние в любую погоду, как и с тем, что у немцев W213 получился вполне неплохой машиной, из которой иногда жаль выходить, но чтобы делать ТАКОЕ комбо?» - написал автор поста.

«Он себя то пешеходом, то велосипедистом считает. Видел, как он от памятника “Русалке” по переходу к дворцу поехал», - добавил он.

«Черный пояс по наглости!» - высказался другой комментатор.

«У него там воздушные шарики на заднем сиденье? Видимо 14 февраля, романтик. Зимой "прогулка" у моря то только такая», - отметил другой участник группы.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарель Каллас сообщил, что полиция не была уведомлена об этом происшествии, поэтому, к сожалению, не может прокомментировать обстоятельства более подробно.

«Разумеется, я передал публикацию коллегам, занимающимся надзором за дорожным движением», - добавил он.