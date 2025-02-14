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В субботу электричество побьет ценовой рекорд за последний год (1)

Перевод: Сергей Светлов
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Суббота принесет рекордные цены на электроэнергию. Иллюстративное фото.
Суббота принесет рекордные цены на электроэнергию. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

На бирже электроэнергии Nord Pool в ценовой зоне Эстонии средняя цена на электричество в субботу вырастет на 47% по сравнению с пятницей, достигнув 269,25 евро за мегаватт/час, что станет самой высокой ценой дня в системе Nord Pool.

Это также самая высокая дневная цена на электричество в Эстонии за последний год. В последний раз средняя дневная цена была выше 5 января прошлого года, когда она поднялась до 890,54 евро за мегаватт/час. В этом году цена превышала 200 евро только один раз - 12 февраля.

В Латвии и Литве электричество в субботу будет стоить столько же, сколько в Эстонии. В Финляндии цена на 77,7% ниже, в среднем 60,17 евро за мегаватт/час.

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