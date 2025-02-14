Это также самая высокая дневная цена на электричество в Эстонии за последний год. В последний раз средняя дневная цена была выше 5 января прошлого года, когда она поднялась до 890,54 евро за мегаватт/час. В этом году цена превышала 200 евро только один раз - 12 февраля.