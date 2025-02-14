На бирже электроэнергии Nord Pool в ценовой зоне Эстонии средняя цена на электричество в субботу вырастет на 47% по сравнению с пятницей, достигнув 269,25 евро за мегаватт/час, что станет самой высокой ценой дня в системе Nord Pool.
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В субботу электричество побьет ценовой рекорд за последний год (1)
Это также самая высокая дневная цена на электричество в Эстонии за последний год. В последний раз средняя дневная цена была выше 5 января прошлого года, когда она поднялась до 890,54 евро за мегаватт/час. В этом году цена превышала 200 евро только один раз - 12 февраля.