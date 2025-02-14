Суд признал, что Навальный на этом снимке находится либо в суде, либо в следственном изоляторе - и его изображение само по себе не является какой-либо символикой или атрибутикой.

Доводы прокуратуры, что Навальный включен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, суд отмел. Включение в перечень «не может являться основанием того, чтобы считать его изображение символикой либо атрибутикой экстремистских организаций», а служит лишь для ареста его банковских счетов, указал суд. И подчеркнул, что виновным в преступлении по экстремистской статье Навальный в тот момент признан не был. Эту позицию подтвердил в мае 2023 года и вышестоящий областной суд. До приговора Навальному по «экстремистскому» делу оставалась всего пара месяцев.

В конце 2024 года, спустя почти год после смерти Навального, Росфинмониторинг все еще отказывался исключить его из перечня «экстремистов и террористов». Ответ ведомства опубликовала Юлия Навальная. Росфинмониторинг ссылался на то, что не получил официального уведомления о прекращении уголовного преследования погибшего в колонии политика.

Суды же, запрещая демонстрацию фамилии Навального как экстремистской символики, продолжали на этот перечень ссылаться.