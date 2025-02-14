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Суд прекратил уголовное дело против Крууда: бизнесмен избежит наказания

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Бизнесмен Оливер Крууда.
Бизнесмен Оливер Крууда. Фото: Mihkel Maripuu

Тартуский уездный суд прекратил многолетнее судебное разбирательство в отношении бизнесмена Оливера Крууда, однако решение еще не вступило в силу, так как Крууда требует от государства значительно большую сумму на покрытие расходов на адвокатов, и чтобы эти деньги не были перечислены на его банковский счет, сообщает Äripäev.

Если бизнесменов Айво Пярна и Яана Уйбо прокуратура обвинила в том, что они довели до банкротства компанию UP Varud OÜ, которую считали фиктивной фирмой, созданной для нужд молочного производителя Tere, то Оливера Крууда обвиняли в содействии этому банкротству.

Согласно решению Тартуского уездного суда, уголовное производство в отношении Крууда было прекращено из-за истечения срока давности. Государство обязано выплатить Крууда 57 700 евро в качестве компенсации за расходы на адвокатов, и эти деньги должны быть переведены на его расчетный счет.

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