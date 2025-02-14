Суд прекратил уголовное дело против Крууда: бизнесмен избежит наказания

Тартуский уездный суд прекратил многолетнее судебное разбирательство в отношении бизнесмена Оливера Крууда, однако решение еще не вступило в силу, так как Крууда требует от государства значительно большую сумму на покрытие расходов на адвокатов, и чтобы эти деньги не были перечислены на его банковский счет, сообщает Äripäev.