Всего неделю назад из Аргентины сообщили, что из-за загрязнения река окрасилась в кроваво-красный цвет, а теперь любимые в стране крупные грызуны - капибары стали ярко-зелеными из-за появления в водоемах цветущей слизи, вызванной этим же загрязнением.
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ФОТО ⟩ В Аргентине капибары окрасились в ярко-зеленый цвет из-за цветущих бактерий
Капибары - крупнейшие в мире грызуны, которые могут достигать длины 1,35 метра и веса 80 килограммов, обычно имеют коричневато-рыжий окрас. Однако фотограф агентства AFP заметил вчера, что множество животных в водохранилище на реке Уругвай, протекающей к северу от Буэнос-Айреса, окрасились в насыщенный зеленый цвет, в то время как в воздухе стоял сильный запах гнили, а на берегах лежали мертвые рыбы.