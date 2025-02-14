ФОТО В Аргентине капибары окрасились в ярко-зеленый цвет из-за цветущих бактерий

Капибары - крупнейшие в мире грызуны, которые могут достигать длины 1,35 метра и веса 80 килограммов, обычно имеют коричневато-рыжий окрас. Однако фотограф агентства AFP заметил вчера, что множество животных в водохранилище на реке Уругвай, протекающей к северу от Буэнос-Айреса, окрасились в насыщенный зеленый цвет, в то время как в воздухе стоял сильный запах гнили, а на берегах лежали мертвые рыбы.