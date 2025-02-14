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ФОТО В Аргентине капибары окрасились в ярко-зеленый цвет из-за цветущих бактерий

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Покрытые ярко-зеленой слизью капибары в водохранилище Сальто-Гранде в Аргентине.
Покрытые ярко-зеленой слизью капибары в водохранилище Сальто-Гранде в Аргентине. Фото: Postimees

Всего неделю назад из Аргентины сообщили, что из-за загрязнения река окрасилась в кроваво-красный цвет, а теперь любимые в стране крупные грызуны - капибары стали ярко-зелеными из-за появления в водоемах цветущей слизи, вызванной этим же загрязнением.

Капибары - крупнейшие в мире грызуны, которые могут достигать длины 1,35 метра и веса 80 килограммов, обычно имеют коричневато-рыжий окрас. Однако фотограф агентства AFP заметил вчера, что множество животных в водохранилище на реке Уругвай, протекающей к северу от Буэнос-Айреса, окрасились в насыщенный зеленый цвет, в то время как в воздухе стоял сильный запах гнили, а на берегах лежали мертвые рыбы.

Каждый год бурное размножение бактерий покрывает густым зеленым слоем берега водохранилища в районе плотины гидроэлектростанции Сальто-Гранде, расположенной на границе Аргентины и Уругвая, однако в последние годы это явление стало все более интенсивным.

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