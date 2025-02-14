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Исследование: оборонные расходы России превышают затраты всей Европы

Перевод: Сергей Светлов
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Танки Leopard 2, построенные на заводе Rheinmetall в Германии.
Танки Leopard 2, построенные на заводе Rheinmetall в Германии. Фото: Fabian Bimmer

Анализ Международного института стратегических исследований (IISS) показывает, что оборонные расходы России, работающей в режиме военной экономики Путина, превышают совокупные оборонные бюджеты всех европейских стран.

В ежегодном обзоре британского аналитического центра International Institute for Strategic Studies под названием Military Balance («Военный баланс» - прим. ред.) подчеркиваются вызовы, с которыми столкнется Европа, если США сократят военную помощь Украине.

Общие военные расходы России в прошлом году выросли в реальном выражении на 42% и составили 13,1 трлн рублей (146 млрд долларов). Однако, если проанализировать эти затраты с учетом паритета покупательной способности (ППС), сумма возрастает до 462 млрд долларов.

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