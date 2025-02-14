Анализ Международного института стратегических исследований (IISS) показывает, что оборонные расходы России, работающей в режиме военной экономики Путина, превышают совокупные оборонные бюджеты всех европейских стран.
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Исследование: оборонные расходы России превышают затраты всей Европы
В ежегодном обзоре британского аналитического центра International Institute for Strategic Studies под названием Military Balance («Военный баланс» - прим. ред.) подчеркиваются вызовы, с которыми столкнется Европа, если США сократят военную помощь Украине.