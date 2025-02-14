В ежегодном обзоре британского аналитического центра International Institute for Strategic Studies под названием Military Balance («Военный баланс» - прим. ред. ) подчеркиваются вызовы, с которыми столкнется Европа, если США сократят военную помощь Украине.

Общие военные расходы России в прошлом году выросли в реальном выражении на 42% и составили 13,1 трлн рублей (146 млрд долларов). Однако, если проанализировать эти затраты с учетом паритета покупательной способности (ППС), сумма возрастает до 462 млрд долларов.