В Европе звучат обеспокоенные голоса в связи с тем, что США и Россия планируют вести переговоры о будущем Украины фактически без участия самой Украины.

Кольк напомнила, что Владимир Зеленский сказал, что Украина не откажется от своих территорий. «Это правда, что со стороны США поступали разные сигналы, но, по крайней мере украинские власти сообщили, что их команды поддерживают тесное сотрудничество с командами США, так что в этом плане чувства безнадежности нет - напротив», - сказала Кольк в интервью Kuku Raadio.

«Я могу заверить, что в Украине нет чувства потерянности», - подчеркнула она и добавила, что после трех лет в условиях полномасштабной войны, похоже, очень мало того, что могло бы выбить украинцев из колеи. Посол сказала, что, поскольку в последнее время со стороны Европы - например, канцлера Германии Олафа Шольца - поступают сильные месседжи, Украина ощущает также поддержку Европы в целом.

Кольк дала понять, что если США действительно сократят помощь Украине, Европа должна будет больше помогать ей. «Это стало для всех сигналом к пробуждению», - отметила она.

В начавшейся в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности также участвует Зеленский. Кольк отметила, что президент Украины не будет там встречаться с российскими представителями, хотя в СМИ распространялись соответствующие спекуляции.