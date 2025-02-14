Для хозяина фермы Меэлиса, расположенной в деревне Кооскора между Пыльва и Моосте, вчерашний день стал настоящей катастрофой - волки напали на его стадо и загрызли 18 овец.
Для подписчиков
В Юго-Восточной Эстонии волки загрызли 18 овец
Председатель охотничьего общества Таэваскоя Ахти Кяэрик рассказал, что увиденная картина была ужасающей: «Волков было шесть или семь. Специалист по охоте из Департамента окружающей среды Марго Танник также прибыл на место и подтвердил, что загон соответствовал требованиям. Тем не менее, волки, вероятно, испытывая сильный голод, прорвались внутрь».