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В Юго-Восточной Эстонии волки загрызли 18 овец

Перевод: Сергей Светлов
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Охотники на волков. Иллюстративное фото.
Охотники на волков. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Для хозяина фермы Меэлиса, расположенной в деревне Кооскора между Пыльва и Моосте, вчерашний день стал настоящей катастрофой - волки напали на его стадо и загрызли 18 овец.

Председатель охотничьего общества Таэваскоя Ахти Кяэрик рассказал, что увиденная картина была ужасающей: «Волков было шесть или семь. Специалист по охоте из Департамента окружающей среды Марго Танник также прибыл на место и подтвердил, что загон соответствовал требованиям. Тем не менее, волки, вероятно, испытывая сильный голод, прорвались внутрь».

По оценке Кяэрика, в загоне, где произошла бойня, находилось до 70 овец. «Но у фермера есть овцы и в других местах. В конце лета из другого стада у него также забрали двух овец. Это старое пастбище, окруженное лесами. Сейчас в лесу волкам нечего есть - диких кабанов у нас нет совсем, а косуль осталось очень мало. Рыси тоже стало много. Собаки в деревнях практически исчезли», - отметил он.

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