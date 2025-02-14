ГРАФИК Обзор: на этой неделе цены на топливо в Таллинне выросли

В Таллинне цены на все виды топлива по сравнению с прошлой неделей выросли на два цента. В Вильнюсе бензин также подорожал на два цента, однако цена дизельного топлива осталась на уровне прошлой пятницы. В Риге цены на бензин упали на шесть центов, а дизель подешевел на 5,5 центов.

В пятницу бензин 95 miles в столице Эстонии стоил 1,669 евро - на 9,5 цента дороже, чем в Риге, и на десять центов дороже, чем в Вильнюсе. Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составляла 1,719 евро, что также на 9,5 цента больше, чем в Риге, и на 5,1 цента выше, чем в Вильнюсе.