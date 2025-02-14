Согласно пятничному сравнению цен в столицах Балтийских стран, проведенному Circle K, на уходящей неделе цены на топливо в Таллинне и Вильнюсе в основном росли, тогда как в Риге снизились.
Для подписчиков
ГРАФИК ⟩ Обзор: на этой неделе цены на топливо в Таллинне выросли
В Таллинне цены на все виды топлива по сравнению с прошлой неделей выросли на два цента. В Вильнюсе бензин также подорожал на два цента, однако цена дизельного топлива осталась на уровне прошлой пятницы. В Риге цены на бензин упали на шесть центов, а дизель подешевел на 5,5 центов.