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Кремль определил ключевых членов своей команды для мирных переговоров с США

Перевод: Сергей Светлов
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Президент РФ Владимир Путин со своим помощником Юрием Ушаковым, который будет играть ведущую роль в мирных переговорах с США по Украине.
Президент РФ Владимир Путин со своим помощником Юрием Ушаковым, который будет играть ведущую роль в мирных переговорах с США по Украине. Фото: Maksim Šemetov / Reuters / Scanpix

Президент РФ Владимир Путин намерен отправить на переговоры с представителями президента США Дональда Трампа по поводу окончания агрессивной войны против Украины своих опытных соратников, обладающих десятилетиями политического опыта, сообщает Bloomberg.

По данным делового издания, в состав переговорной группы войдет самый влиятельный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков, работающий в дипломатических кругах более четверти века, а также нынешний глава внешней разведки Сергей Нарышкин, который в советское время служил в КГБ вместе с Путиным.

Источники, участвующие в подготовке переговоров, также сообщили Bloomberg, что ключевую роль в неофициальных контактах с переговорщиками Трампа может сыграть финансист Кирилл Дмитриев, обучавшийся в Стэнфордском и Гарвардском университетах и имеющий тесные связи с семьей Путина.

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