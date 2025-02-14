Кремль определил ключевых членов своей команды для мирных переговоров с США

По данным делового издания, в состав переговорной группы войдет самый влиятельный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков, работающий в дипломатических кругах более четверти века, а также нынешний глава внешней разведки Сергей Нарышкин, который в советское время служил в КГБ вместе с Путиным.