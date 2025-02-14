Президент РФ Владимир Путин намерен отправить на переговоры с представителями президента США Дональда Трампа по поводу окончания агрессивной войны против Украины своих опытных соратников, обладающих десятилетиями политического опыта, сообщает Bloomberg.
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Кремль определил ключевых членов своей команды для мирных переговоров с США
По данным делового издания, в состав переговорной группы войдет самый влиятельный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков, работающий в дипломатических кругах более четверти века, а также нынешний глава внешней разведки Сергей Нарышкин, который в советское время служил в КГБ вместе с Путиным.