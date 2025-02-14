Польша объявила об аресте гражданина России, подозреваемого в организации диверсий против стран Европы и США

Россиянина депортировали в Польшу из Боснии и Герцеговины, где он, по словам премьер-министра, скрывался. Туск не привел имя арестованного россиянина, как и подробности дела.

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши нанесло серьезный удар по российской диверсионной сети в Европе. Семоняк уточнил, что россиянин арестован 14 февраля на три месяца по делу о диверсии.

Агентство внутренней безопасности и прокуратура Польши пока не комментировали случившееся.

В странах Европы регулярно происходят различные диверсии, к которым, по версии европейских властей, могут быть причастны российские агенты.