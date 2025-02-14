Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польский суд заключил под стражу гражданина России, подозреваемого в координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников. Об этом Туск написал в соцсети X 14 февраля.
Польша объявила об аресте гражданина России, подозреваемого в организации диверсий против стран Европы и США
Россиянина депортировали в Польшу из Боснии и Герцеговины, где он, по словам премьер-министра, скрывался. Туск не привел имя арестованного россиянина, как и подробности дела.
Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши нанесло серьезный удар по российской диверсионной сети в Европе. Семоняк уточнил, что россиянин арестован 14 февраля на три месяца по делу о диверсии.
Агентство внутренней безопасности и прокуратура Польши пока не комментировали случившееся.
В странах Европы регулярно происходят различные диверсии, к которым, по версии европейских властей, могут быть причастны российские агенты.