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Польша объявила об аресте гражданина России, подозреваемого в организации диверсий против стран Европы и США

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Наручники. Иллюстративное фото.
Наручники. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польский суд заключил под стражу гражданина России, подозреваемого в координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников. Об этом Туск написал в соцсети X 14 февраля.

Россиянина депортировали в Польшу из Боснии и Герцеговины, где он, по словам премьер-министра, скрывался. Туск не привел имя арестованного россиянина, как и подробности дела.

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши нанесло серьезный удар по российской диверсионной сети в Европе. Семоняк уточнил, что россиянин арестован 14 февраля на три месяца по делу о диверсии.

Агентство внутренней безопасности и прокуратура Польши пока не комментировали случившееся.

В странах Европы регулярно происходят различные диверсии, к которым, по версии европейских властей, могут быть причастны российские агенты.

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